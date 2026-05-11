'문원♥' 신지, 결혼식 끝나자마자 단발로 싹둑+뼈말라 된 근황.."후유증 벗어나"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 신지가 단발로 변신, 색다른 매력을 뽐냈다.

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11일 신지는 자신의 SNS를 통해 결혼 후 첫 근황을 알렸다.

사진 속 신지는 긴 머리를 싹둑 자르고 짧은 헤어스타일로 변신해 눈길을 끈다. 옅은 화장기, 흰 티셔츠로 청순한 분위기도 자아냈다. 신지는 "이제야 결혼식 후유증에서 좀 벗어나 작년부터 참고 참았던 단발병을 오늘부로 치료하였습니다"라며 단발로 변신한 이유를 전했다. 팬들은 신지의 단발 변신을 반기면서도, 너무 마른 모습을 걱정하기도 했다.

한편 신지는 지난 2일 방송인 문원과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 지난 2024년 MBC 표준FM '이윤석 신지의 싱글벙글쇼'를 통해 인연을 맺었고 이후 연인 관계로 발전했다. 결혼을 앞두고 문원의 과거사와 언행 등으로 잡음이 일었지만 이를 극복, 결혼에 골인했다.

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유튜브 채널 '아는 변호사'를 운영 중인 이지훈 변호사는 최근 '주변의 반대를 뚫고 난이도 높은 결혼을 한 여자가 행복하기 위한 5가지 필수템 (신지 결혼 축하 메시지)'이라는 영상을 통해 신지에게 선을 넘는 발언을 해 논란이 일기도 했다. 그는 "내 여동생이라면 결혼을 말렸을 것", "속인 부분이 있다면 이혼도 주저하지 말아야 한다" 등 다소 과한 발언을 이어가며, 결혼 8일 차 신지·문원 부부에게 수차례 '이혼'을 언급해 비판을 받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com