윤정수, ♥12살 연하와 '늦장가' 가더니…"하루 뽀뽀 50번, 침 때문에 횟수 줄여"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 윤정수가 12살 연하 아내 원진서와의 달달한 신혼 생활을 공개했다.

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11일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에 출연한 윤정수는 최근 결혼에 골인한 아내와의 러브스토리를 가감 없이 공개해 눈길을 끌었다.

이날 윤정수는 신혼 일화도 공개했다.

박세리가 "진짜 하루에 뽀뽀를 50번씩 하냐"고 묻자 윤정수는 "입이 아프더라. 지금은 줄였다"고 솔직하게 답했다.

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이어 "처음에는 하루에 50번씩 했다. 키스는 아니고 뽀뽀다"라며 "세 번 키스하면 입이 뒤집어진다. 내 침 성분이 독하다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 이를 들은 이영자는 "부러운 영역이다"라고 반응했다.

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또 이날 윤정수는 결혼을 결심하게 된 이유에 대해 "일단 아내가 리드하는 느낌이 너무 좋았다"고 말했다.

이어 "'우리 사귀는 거 맞아?'라고 했더니 아내가 '사귀는 거 아니야? 왜 말을 그렇게 해'라고 하더라"며 "사람이 좋으니까 자연스럽게 결혼까지 이어진 것 같다"고 애정을 드러냈다.

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특히 그는 "아내가 '우리 결혼까지 해야 하는 거네?'라고 하길래 나도 '당연히 결혼해야지!'라고 세게 갔다"며 연애 초반부터 결혼을 확신했다고 밝혔다.

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또 윤정수는 "(아내가) 나 만나기 한 달 전에 아버님께 시집가야 한다는 이야기를 들었다더라"며 "결혼하려고 이름까지 바꿨다고 했다. 이름 바꾸고 한 달 만에 내가 전화한 것"이라고 말해 놀라움을 안겼다.

narusi@sportschosun.com