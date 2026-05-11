비, 노출 소문 해명하더니…"진지하게 바지도 벗어보려 했다"(아근진)

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 비(정지훈)가 무대 위 노출에 얽힌 억울함(?)을 토로하는 한편, 파격적인 하의 탈의 시도를 고백해 현장을 초토화시켰다.

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11일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에서는 비가 절친 KCM과 출연해 남다른 입담을 자랑했다.

이날 카이는 "가수들에게 비는 우상 같은 존재"라고 극찬했고, 비는 "카이는 내가 본 사람 중 몸이 가장 예쁜 친구"라며 훈훈한 분위기를 만들었다.

특히 카이는 명절 연휴 헬스장에서 비를 목격했던 일화를 공개했다. 그는 "'나처럼 운동에 미친 사람이 또 있을까?' 생각하며 헬스장에 갔는데 형이 혼자 러닝머신 위를 뛰고 있었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이에 비는 "불 꺼진 헬스장에서 카타르시스를 느낀다"며 "운동 기구들이 다 내 여자친구 같다"고 밝혀 모두를 폭소케 했다.

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이어 비는 무대 위에서 옷을 자주 벗는다는 소문에 대해서도 입을 열었다. 그는 "싸이 형 공연에 갔을 때 '지훈이는 곧 옷을 벗을 거예요'라고 소개를 하더라"며 "호응 때문에 한 번 벗었는데 나중에는 '비는 나오면 무조건 벗는다'는 소문이 났다"고 털어놨다.

또 "이제는 팬들도 내 공연보다 싸이 형 공연에서 내가 벗는 걸 더 기대한다"고 셀프 디스해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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그러자 탁재훈은 "그럼 이제 바지를 벗어봐"라고 장난을 쳤고, 비는 뜻밖에도 "사실 진지하게 바지도 벗어보려고 했다"고 받아쳐 모두를 놀라게 했다.

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narusi@sportschosun.com