“몸도 마음도 지쳐” 순무, 오열→촬영 불참하고 몸져누웠다(‘돌싱N모솔’)

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[스포츠조선 조민정 기자] '돌싱N모솔' 순무가 누적된 감정적 힘듦을 견디지 못하고 결국 눈물을 터뜨렸다.

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12일 방송된 MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'에서는 출연진들의 관계가 가까워지는 가운데 순무가 컨디션 난조를 호소하는 모습이 공개됐다. 이날 순무는 정해진 촬영 일정을 제대로 소화하지 못한 채 몸져누웠다. 핑퐁이 건넨 약을 먹은 뒤 다시 자리에 누웠지만 좀처럼 회복하지 못하는 모습을 보였다.

이후 제작진이 직접 상태를 확인하기 위해 찾아오자 순무는 결국 눈물을 보였다. 순무는 "몸이 많이 떨린다. 괜찮아지면 다시 나가려고 한다"며 "일정을 소화 못해서 어떡하죠"라고 말해 안타까움을 자아냈다.

이어진 인터뷰에서 순무는 "예전에 다른 연애 프로그램에 출연하면서 감정적으로 힘들었던 적이 있었다"며 "복합적으로 힘든 것 같다. 몸도 힘들고 마음도 힘들다"고 털어놨다. 그러면서 "전반적인 흐름 속에서 피로가 누적된 것 같다. 심리적으로 힘든 게 쌓이다 보니 몸도 마음도 지쳐버렸다"고 설명했다.

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결국 순무는 오전 촬영 일정을 쉬기로 결정했다.

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한편 '돌싱N모솔'은 돌싱 여성들과 모태솔로 남성들이 '연애기숙학교'에 입학해 짝을 찾아가는 연애 예능 프로그램이다. 매주 화요일 오후 10시 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com