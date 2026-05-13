"선배님 발자취 따라갈 것"…박소담, 故이순재와 향한 진심 어린 헌사('셀럽병사의 비밀')

연극 '앙리 할아버지와 나'의 프레스콜이 서울 대학로 대명문화공장에서 열렸다.연극 '앙리 할아버지와 나'는 프랑스 극작가 이방 칼베락(Ivan Calberac)의 작품으로, 2015년 바리에르 재단 희곡상을 수상한 뒤 같은 해 영화로도 제작됐다. 고집불통 할아버지 앙리와 자유를 꿈꾸는 대학생 콘스탄스의 갈등과 소통, 성장을 그린다.허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2017.12.19

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박소담이 '국민 배우' 故 이순재를 향한 깊은 존경과 따뜻한 애정을 드러냈다.

Advertisement

박소담은 지난 12일 방송된 KBS2 '셀럽병사의 비밀' 56화 '이순재' 편에 출연해, 과거 연극 '앙리할아버지와 나'에서 호흡을 맞췄던 이순재와의 소중한 추억을 공유했다.

이날 방송에서 박소담은 등장과 동시에 이순재의 목소리가 담긴 자료 화면이 나오자마자 눈시울을 붉혔다. "오늘 울지 않는 것이 목표"라던 그는 "벌써 위험하다"며 그리운 감정을 숨기지 못했고, "배우 박소담으로서도, 사람 박소담으로서도 정말 많은 에너지와 사랑, 용기를 배웠던 작품을 이순재 선생님과 함께했다"며 각별한 마음을 전했다.

특히 박소담은 이순재의 대상 수상 영상을 보며 가슴 아파했던 일화를 공개했다. 평소 누구보다 앞장서 걸으시던 건강한 모습과 달리, 다소 수척해진 모습으로 소감을 전하는 이순재의 모습에 "내가 아는 선생님의 에너지와 달라 마음이 너무 힘들었다"고 고백했다.

사진 출처=KBS

Advertisement

박소담은 이순재의 전설적인 연기 열정에 대한 비화도 가감 없이 전했다. 그는 "첫 연습 때 이미 전 배역의 대사를 다 외워 오셔서 바로 '움직이면서 해보자'고 하셨다"며 당시 당황했던 배우들의 에피소드를 전했다. 또한, 평소 실수가 없기로 유명한 이순재가 딱 한 번 공연 중 실수를 한 뒤, 공연이 끝나자마자 후배인 박소담에게 달려와 사과했던 일화를 공개하며 그의 철저한 프로 정신에 경의를 표했다.

Advertisement

추억담도 이어졌다. 박소담은 "무대 등장 1분 전까지도 선생님과 대화를 나누느라 긴장할 틈이 없었다"며, "선생님을 빨리 보고 싶은 마음에 무대 위 벨을 더 일찍 누르고 싶을 정도였다"고 고백했다. 또한 공연장 문이 열리기도 전, 무대 감독보다 5시간이나 일찍 도착해 "왜 극장 문이 잠겨 있느냐"고 물으셨던 일화 등, 이순재의 남다른 체력과 성실함을 엿볼 수 있는 비하인드를 생생하게 전달하기도 했다.

방송 말미, 박소담은 슬픔과 그리움을 넘어 이순재의 발자취를 따라가겠다는 굳은 다짐을 전했다. 그는 "선생님의 이야기를 들으며 저 자신을 돌아보게 됐다. 앞으로 더 열심히 살아서 그런 후배로 남고 싶다"고 밝혔고, 연극 '앙리할아버지와 나'의 엔딩 내레이션을 직접 읊으며 프로그램의 마지막을 진심 어린 헌사로 장식했다.

Advertisement

예능을 통해 진정성 있는 모습을 보여준 박소담은 이제 본업인 스크린으로 돌아가 거침없는 행보를 이어간다. 현재 개봉을 앞둔 영화 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 박소담은 이번 작품에서 특유의 밀도 높은 연기력으로 극의 중심을 잡으며 다시 한번 관객들을 사로잡을 전망이다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com