'전천당' 박봉섭 감독 "나도 원작 팬, 초등학생 딸과 함께 볼 수 있는 작품 원했다"

13일 오후 서울 삼성동 코엑스 메가박스에서 '이상한 과자가게 전천당' 시사회가 열렸다. 박봉섭 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.13

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[스포츠조선 안소윤 기자] 박봉섭 감독이 영화 '이상한 과자 가게 전천당'을 연출한 이유를 전했다.

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박봉섭 감독은 13일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '이상한 과자 가게 전천당' 언론·배급 시사회에서 "원작을 원래부터 알고 있었다"며 "제 초등학생 딸과 함께 볼 수 있는 작품을 만들고 싶었다"라고 했다.

29일 개봉하는 '이상한 과자 가게 전천당'은 소원을 들어주는 과자 가게 '전천당'에 행운의 동전을 지닌 손님들이 찾아오면서 벌어지는 마법 같은 이야기를 그린 판타지 드라마로, 박봉섭 감독이 연출을 맡았다.

'이상한 과자 가게 전천당'은 전 세계 1100만 부, 국내 200만 부 이상의 판매고를 기록한 베스트셀러를 원작으로 한다. 드라마 '경이로운 소문'으로 독보적인 판타지 연출력을 인정받은 박봉섭 감독이 메가폰을 잡고, 작품의 완성도를 더했다. 그는 연출을 맡게 된 계기에 대해 "원작을 원래부터 알고 있었다. 제가 초등학생 딸이 있는데, 딸도 원작을 재밌게 봤다"며 "그동안 제가 연출했던 작품들이 장르물도 있고, 센 작품들도 많았는데, 이번엔 전혀 다른 장르에 도전해 보고 싶었다. 초등학생 딸과 같이 제 작품을 보면 어떨까 싶어서, 이 작품을 선택하게 됐다"고 밝혔다.

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'이상한 과자 가게 전천당'은 영화 개봉 이후 시리즈로도 시청자들과 만날 예정이다. 박 감독은 "저희 작품이 판타지물이다 보니 극장에서 보면 큰 스크린과 좋은 사운드로 볼 수 있지 않을까 싶었다. 시리즈물에선 훨씬 많은 에피소드와 다양한 인물들을 만나볼 수 있을 것 같다. 영화와 드라마의 매력이 각기 다르기 때문에 기대해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com