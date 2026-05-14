31기 경수, 순자 병원行에 슈퍼데이트 약속 철회..영숙 "나도 오열해?" ('나는솔로')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 31기 순자가 위경련으로 응급실에 실려 간 가운데, 경수는 순자와 영숙 사이에서 갈등하며 흔들리는 모습을 보였다.

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13일 방송된 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 31기 순자와 영숙 사이에서 갈등하는 경수의 모습이 그려졌다.

이날 경수는 슈퍼 데이트권을 누구에게 쓸지 고민하다 결심을 굳히고 여자 숙소로 가서 순자에게 대화를 요청했다. 스트레스로 위경련이 심한 상태에서도 순자는 최대한 내색하지 않고 경수와 대화를 나눴다.

순자의 상태가 심각한 줄 몰랐던 경수는 눈치를 살피더니 조심스럽게 "이기적인 부탁인 거 같다. 순자 님이 나한테 슈퍼 데이트권을 써줬으면 좋겠다"고 말했다.

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경수의 선택을 이미 눈치채고 있던 순자는 "경수는 영숙한테 쓸 거잖아"라며 "마음대로 해라. 본인 선택이다"라고 냉랭한 반응을 보였다. 제작진과의 인터뷰에서도 "다 예상했는데 본이니 직접 와서 말하니까 배알이 꼬였다. 아주 큰 망치로 두들겨 맞은 충격이 왔다"고 털어놨다.

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순자는 눈치만 살피는 경수에게 "네 마음은 잘 알겠다"고 말했고, 경수는 "아니다. 내 마음은 완전히 그렇지는 않다"고 해명했다.

이때 순자의 위경련이 더 심해졌고, 결국 촬영은 중단됐다. 제작진은 구급차를 불렀고, 상태가 악화된 순자는 극심한 고통에 눈물만 쏟았다.

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경수는 순자가 구급차를 타고 떠난 뒤 "지금 나 때문에 이런 상황이 생긴 거 같은데 내가 이렇게 하는 게 맞나. 내가 생각하는 1순위의 사람을 나 때문에 이렇게 힘들게 하는 게 맞나라는 생각했던 거 같다. 미안한 마음과 걱정되는 마음이 크게 왔다"고 털어놨다.

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순자를 병원에 보낸 후 고민하던 경수는 영숙에게 대화 신청을 했다. 그는 "슈퍼 데이트권은 너한테 쓰려고 생각하고 있었다. 그런데 방금 든 생각이 날 많이 좋아해주고 있다고 느끼는 사람이 많이 힘들어하는 모습을 보이니까 한 명한테 집중해야겠다는 생각이 들었다. 미안하다. 내가 너무 욕심을 부리지 않았나 생각한다"고 말했다.

슈퍼 데이트권을 따기도 전부터 자신에게 쓰겠다고 약속했던 경수가 마음을 바꾸자 영숙의 표정은 급격히 어두워졌다. 이후 다른 사람들 앞에서 "경수 님이 나한테 와서 '미안한데 슈퍼 데이트권은 쓰기 어려울 것 같다'고 했다"며 "나는 (슈퍼 데이트권 따려고) 왜 뛰었냐. 걔한테 쓰려고 뛴 거 아니냐"며 속상한 마음을 토로했다. 이어 "나도 한번 오열해?"라며 순자를 향한 질투심을 드러냈다.

하지만 경수는 이후 다시 영숙을 불러내 대화했고, 다음날 두 사람은 화기애애한 분위기를 풍겼다. 특히 영숙은 "어제 잠 잘 못 자지 않았냐. 1분 1초가 얼마나 귀한데"라며 "진짜 약간 소설 아니냐"라고 말하며 미소 지었다. 이에 경수 역시 고개를 끄덕이며 웃어 보였다.