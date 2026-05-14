한상진, 유재석에 '핑계고' 출연 부탁했다가 눈물..."민폐일까 고민했는데 인생 달라져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한상진이 유재석 덕분에 제2의 전성기를 맞게 됐다고 밝혔다.

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13일 유튜브 채널 '김현욱의 뉴스 말고 한잔해'에는 '한상진, 국가대표 박정은에게 첫 만남부터 결혼 고백한 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 한상진은 "다시 이렇게 방송에서 사람들이 많이 부르게 된 계기가 있다"고 운을 뗐다. 그는 "재작년에 '써니데이'라는 독립영화를 찍었는데 독립영화는 홍보하는 곳이 너무 없다. 영화사 홍보팀과도 회의하고 고민하다가 주위에 있는 형들한테 다 문자를 보냈다"고 말했다.

그러면서 "(유)재석이 형을 오랫동안 봐 왔지만 출연을 부탁한 건 처음이었다. '영화 홍보하고 싶다. 핑계고에 나가고 싶다'고 했더니 형한테 전화가 왔다"며 당시를 떠올렸다.

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한상진은 "'핑계고'도 콘텐츠가 예약돼 있고, 홍보 일정도 다들 있지 않겠냐. 그런데 형이 '일단 긍정적인 방향으로 너가 원하는 날짜로 형이 고민해 볼게'라고 했다"며 "전화를 끊었는데 나도 모르게 눈물이 났다. 고맙기도 하고 너무 감사한 마음에 홍보를 못 한다고 해도 괜찮겠다는 생각이 들었다"고 전했다.

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이후 한상진은 한 달 뒤 유재석으로부터 개봉 전날 출연할 수 있도록 일정을 맞췄다는 연락을 받았고, 촬영 당일에는 조세호까지 합류해 '미니 핑계고'를 찍었다고. 그는 "감사한 마음이었지만 민폐를 끼치는 거 같았다"면서도 "이거(핑계고) 외에는 홍보할 곳이 없어서 다 쏟아부었다. 그동안 있었던 모든 원기옥을 모았다"고 회상했다.

이어 "찍고 나서 재석이 형이 '오늘 녹화 잘됐다. 영화도 재밌을 것 같다. 잘됐다. 오늘 너무 재밌었다'고 하는 거다. 제작진들도 '한 번 더 따로 나올 수 있냐'고 하더라. 방송도 안 됐는데 그래서 너무 감사했다"고 말했다.

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한상진이 출연한 영상은 업로드되자마자 하루도 채 안 돼 조회수 100만 회를 넘기며 폭발적인 반응을 얻었다. 그는 "나는 댓글도 잘 안 보는데 (회사에서) '댓글이 다 형에 대한 칭찬이다'라고 하더라. 댓글 4천 개가 나에 대한 칭찬이었다. 너무 고마웠다"며 감격스러운 심정을 전했다.

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그러면서 "이후 '핑계고'가 다시 잡혔는데 그 날짜가 우리 와이프가 우승한 다음 날이었다. 우승은 아무도 예상할 수 없는 거 아니냐. 거기서는 모르고 이미 한 달 전에 (일정을) 잡은 건데 우승을 한 거다. 그게 또 조회수가 잘 나와서 이어지면서 작년에만 8개를 했다"고 말했다.

그는 "문자를 보내기까지 나도 진짜 고민 많이 했다. 실례가 될 것 같았다"며 "홍보 없이 나갈 때는 되게 편한데 홍보해야 될 때는 민폐가 되지 않을까 싶었다. 그런데 그 행위를 한번 했던 것으로 인해 내 인생이 달라진 거 같다"고 전했다.