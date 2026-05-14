서인영, 거침없는 돌싱 좋네…화끈 열애 고백→사타구니 향수 플러팅

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 서인영이 파격 발언으로 또 한번 온라인을 들썩이게 했다.

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서인영은 13일 자신의 개인 유튜브 채널에 '남자가 한번도 끊긴 적이 없다는 연애고수 서인영의 연애비법(+모태솔로 찰스엔터)'라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 서인영은 자신을 '연애 타짜'라고 소개하며 '모태 솔로' 유튜버 찰스 엔터를 게스트로 초대해 특별 연애 강의를 펼쳤다.

"초등학생 때부터 연애 공백기가 없었다"는 서인영은 "지금도 연애 중이냐"는 질문에 "당연하다. 현재 진행형이다. 나는 항상 쉰 적이 없다"며 열애 사실을 고백했다.

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그는 "지금 남자친구는 완전 내 스타일은 아니었다. 원래 소개팅은 그 다음 날이었다. 그런데 하루 전날 전화해서 내 친구들이 4~5명 있었는데 갑작스럽게 '여기 와줄 수 있냐'고 했다. 이걸 취소하면 안 만나려고 했다. 그런데 (남자친구가) 들어오면서 웃으면서 눈을 안 피하더라. 그게 너무 매력적이었다. 그래서 걔랑 만났다"고 연애 스토리를 털어놨다.

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또 서인영은 자신만의 독특한 '향기' 플러팅 방법도 전수했다. 그는 "소개팅 때는 약간 페로몬 향을 써야 한다. 끝향이 좋은 걸로 해야 한다. 뒤 끝향에 페로몬이 들어가 있다"고 말했다. 특히 서인영은 갑자기 허벅지 안쪽에 향수를 바르며 "준비해 놔야 한다. 사타구니에도 해줘야 한다. 그래야 걸어가거나 다리를 꼬아도 향이 난다"고 말해 모두를 경악하게 했다.

서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나 1년 여만에 이혼했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com