'트로트 프린스' 박지현, 알고 보니 中유학파 '반전 금수저'

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 박지현이 예상치 못한 '금수저' 집안 배경을 공개해 모두를 놀라게 했다. 중국 유학 시절부터 현지에서 한식 레스토랑을 운영했던 가족 이야기까지 털어놓으며 색다른 반전 매력을 드러냈다.

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오는 15일 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획3' 31회에서는 전현무, 곽준빈과 함께 '트로트 프린스' 박지현이 강원도 삼척으로 떠나는 먹트립 현장이 공개된다.

이날 세 사람은 삼척 번개시장에서 현지인들도 인정한 가성비 해산물 맛집을 찾아 첫 끼를 즐겼다. 싱싱한 해산물 한 상을 폭풍 흡입한 뒤 전현무는 "이제 삼척 한우 가야지!"라며 다음 코스를 예고했고, 이에 박지현은 "저 육고기 너무 좋아부러요~"라고 특유의 구성진 리액션을 터뜨려 현장을 웃음바다로 만들었다.

특히 이동하는 차 안에서 뜻밖의 '금수저 고백'이 이어져 모두의 이목을 집중시켰다. 곽튜브가 "집이 어디냐"고 묻자 박지현은 "화곡동에 산다"고 답했고, 이를 들은 전현무는 "나도 그 동네 살았다"며 반가움을 드러냈다.

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예상치 못한 동네 인연에 박지현은 "진짜요?"라며 곧바로 전현무의 손을 덥석 잡아 훈훈한 분위기를 자아냈다. 이어 그는 자연스럽게 어린 시절 이야기를 꺼냈다.

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박지현은 "초등학교 때 중국에서 유학을 오래 했다"며 "한국에서는 공부를 잘했는데 중국에서 교육을 놓쳤다"고 털어놔 웃픈 분위기를 만들었다. 이어 "그때 저희 집이 잘 살았다"고 솔직하게 고백해 현장을 술렁이게 했다.

그는 "중국에서 한식 레스토랑을 운영했는데 신문 광고도 내고 돈을 많이 썼다"며 당시 가족의 사업 규모를 설명했다. 예상 밖의 화려했던 유학 시절과 유복했던 집안 환경이 공개되자 전현무와 곽튜브 역시 놀라움을 감추지 못했다.

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유학 토크로 한껏 분위기가 달아오른 가운데 세 사람은 곧 삼척의 70년 전통 한우 맛집에 도착했다. 사장님은 박지현을 보자마자 "박지현 씨~"라며 반갑게 뛰어나와 인기를 실감케 했다. 현지에서도 이어진 뜨거운 환영에 현장은 순식간에 화기애애한 분위기로 물들었다.

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본격적인 한우 먹방이 시작되자 박지현은 "저는 무조건 고기를 좋아한다"며 남다른 고기 사랑을 드러냈다. 그러나 전현무는 "근데 고기 질은 잘 모르는 거지?"라고 짓궂게 놀렸고, 이에 박지현은 당황한 듯 웃음을 터뜨렸다.

전현무의 폭로전도 이어졌다. 그는 "지현이가 어리다고 느껴질 때가 있다"며 "저번에 같이 반신욕했는데 나는 목까지 들어갔고 지현이는 발만 담그고 뜨겁다고 하더라"고 밝혔다.

그러자 박지현은 곧바로 "제가 어린 게 아니라 형님이 아저씨라 그런 거다"라고 받아쳐 현장을 초토화시켰다. 거침없는 입담에 전현무 역시 웃음을 감추지 못했고, 두 사람의 현실 형제 같은 티키타카가 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

한편, 반전 금수저 고백부터 특급 먹방, 유쾌한 입담까지 모두 담긴 삼척 먹트립은 오는 15일 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 31회에서 공개된다.

shyun@sportschosun.com