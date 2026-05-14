폴킴, 상하이서 쩔쩔매며 '현실 남편' 모드 "아내 눈치 보면서 쇼핑"

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 폴킴이 아내와 함께한 상하이 여행 일상을 공개했다.

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폴킴은 최근 자신의 유튜브 채널에 '먹으러 상하이 왔습니다. 폴킴이 추천하는 상하이 찐 맛집 리스트'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에는 상하이 맛집 투어부터 쇼핑, 야경 감상까지 여행을 즐기는 폴킴의 모습이 담겼다. 특히 영상 곳곳에서 목소리로 등장한 아내와의 현실 부부 케미가 눈길을 끌었다.

가장 화제를 모은 건 쇼핑 장면이었다. 폴킴은 전통 찻잔과 다도 용품을 구경하던 중 "여기가 400년 전통"이라며 "400년 전통을 무시할 거야? 난 헤리티지를 중요하게 생각하는 사람"이라고 말해 웃음을 안겼다.

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이에 아내는 "어차피 사고 싶었어"라고 받아쳤고 폴킴은 신난 표정으로 쇼핑을 이어갔다.

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또 다른 쇼핑 장면에서는 아내 눈치를 보며 옷을 쉽게 내려놓지 못하는 현실 남편 모드도 포착됐다. 폴킴은 아내의 표정을 살피며 허락을 구했고 아내는 별다른 말 없이 미묘한 반응만 보여 폭소를 자아냈다.

짱구 피규어 뽑기에도 진심이었다. 폴킴은 원하는 피규어를 얻기 위해 계속 구매를 시도했고 아내는 "불길한 느낌이 뭐지?"라며 상황을 지켜봤다.

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두 사람은 상하이의 프라다 카페와 유명 바에도 방문했다. 폴킴은 야경을 감상하며 여유로운 시간을 보냈고 아내 역시 자연스럽게 대화를 이어가며 달달한 분위기를 더했다.

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한편 폴킴은 지난해 비연예인 여성과 결혼했다. 이후 방송과 유튜브를 통해 신혼 일상을 간간이 공개하며 팬들과 소통 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com