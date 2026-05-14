닉쿤, '후덕 논란' 비웃듯…도쿄돔서 턱선 부활 "태국 왕자의 귀환"

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[스포츠조선 김준석 기자] 2PM의 멤버 닉쿤이 최근 불거진 '후덕 비주얼' 해프닝을 비웃기라도 하듯, 완벽하게 관리된 샤프한 근황을 공개해 화제다.

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2PM은 지난 9일과 10일 양일간 일본 도쿄돔에서 현지 데뷔 15주년 기념 콘서트 'THE RETURN'을 성황리에 마쳤다.

10년 만에 다시 선 도쿄돔 무대에서 2PM은 8만 5,000명의 관객을 동원하며 변함없는 '아시아 넘버원'의 저력을 과시했다.

공연 직후 일본 공식 계정을 통해 공개된 백스테이지 사진 속 닉쿤은 전성기 시절을 방불케 하는 날카로운 턱선과 뚜렷한 이목구비를 자랑했다.

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앞서 공식 유튜브 콘텐츠 '오후셋이 2.0'에서 보여준 편안하고 푸근했던 인상과는 정반대의 모습이다.

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당시 닉쿤은 검은색 후드티 차림에 다소 살이 오른 듯한 모습으로 등장해 팬들 사이에서 "인간미 넘친다"는 반응과 "관리 부실 아니냐"는 우려 섞인 목소리가 동시에 나오기도 했다.

하지만 이번 콘서트를 통해 닉쿤은 완벽하게 슬림해진 비주얼을 선보이며, 단기간에 혹독한 자기관리를 마쳤음을 입증했다.

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이를 본 네티즌들은 "역시 연예인 걱정은 하는 게 아니다", "입금 전후가 확실한 프로의 모습", "태국 왕자 클래스는 영원하다", "진짜 태국왕자의 귀환이네" 등의 반응을 쏟아내고 있다.

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narusi@sportschosun.com