김현중, 수십 억대 사기 피해 고백 "절친이 갑자기 변하더라"

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[스포츠조선 이우주 기자] SS501 김현중이 수십 억대 사기 피해를 고백했다.

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14일 서유정의 유튜브 채널에서는 '대환장 취중진담'이라는 제목의 영상이 게재, SS501 김현중, 허영생, 김규종이 출연했다.

세 사람은 FIVE O ONE이라는 유닛을 결성해 최근 20주년 콘서트까지 개최했다. 제작진은 "규종 씨가 재테크 잘한다고 나왔던 거 같은데 아니냐"고 물었고 김규종은 "2011년부터 원룸 사업 하는 게 있다. 그걸로 부모님 용돈을 드리고 있다"고 밝혔다.

이에 서유정은 "현중 씨는 재테크 안 하냐"고 물었고 김현중은 "저는 있는 그대로 다 악기 산다.주식도 크게 하는 게 아니라 술자리에 낄 정도만 한다"고 밝혔다.

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서유정은 "기타가 비싼 건 얼마나 비싼 거냐"고 관심을 보였고 김현중은 "3천만 원"이라 밝혀 놀라움을 자아냈다. 김현중은 "(기타를) 처음 샀을 때랑 비교하면 싸게 산 건데 금 시세보다 기타 시세가 전세계적으로 많이 올랐을 것"이라 밝혔다.

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그러면서 김현중은 자신이 역대급 사기 피해자 임을 고백했다. 김현중은 "내가 사기 1티어다. 엄청 많이 당했다. 몇 십억 당했다"고 밝혔다. 서유정은 "보이스피싱 이런 거냐. 사람한테 당했냐"고 놀랐고 김현중은 "사람한테 당한 것"이라 밝혔다.

김현중은 "한 명이 아니라 몇 십 명 된다"며 "어렸을 때부터 친구들도 있었고 어렸을 때부터 절친이던 사람이 변하는 걸 보고 갑자기 다가온 달콤한 (유혹이 있었다)"이라고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com