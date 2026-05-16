'돌싱파파' 22기 영식, 재혼 4개월 만에..♥아내와 만삭화보 "곧 나올 아가를 축복하며"

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[스포츠조선 김소희 기자] 돌싱 특집 '나는 솔로'에 출연했던 22기 영식이 아내와 함께한 만삭 화보를 공개하며 행복한 근황을 전했다.

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16일 한 웨딩 스냅 업체 측은 "이번에는 '나는 솔로' 22기 영식님 부부와 함께했습니다! 곧 아가가 세상에 나온다고 하네요. 곧 나올 아가를 축복하며"라는 글과 함께 여러 장의 화보 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 영식은 초음파 사진을 입에 문 채 환한 표정을 짓고 있어 예비 아빠로서의 설렘을 고스란히 드러냈다. 또 아내에게 다정하게 입맞춤을 건네고, 만삭의 배를 조심스럽게 쓰다듬는 모습에서는 태어날 아이를 향한 애틋한 애정

이 자연스럽게 묻어났다. 두 사람 사이에 흐르는 편안하면서도 따뜻한 분위기 역시 보는 이들의 미소를 자아냈다.

특히 베일을 쓴 아내와 얼굴을 맞댄 채 행복한 표정을 짓고 있는 모습부터, 반려견과 함께 장난기 가득한 포즈를 취한 순간까지 담기며 한층 단란해진 가족의 분위기를 완성했다. 새로운 생명을 기다리는 부부의 설렘과 기대감이 사진 곳곳에 오롯이 녹아 있었다.

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영식은 ENA SBS Plus '나는 솔로' 22기 돌싱특집에 출연했다. 당시 "1980년생으로 금융 컨설팅 법인 대표로 일하고 있다"며 "이혼 후 11살 딸을 홀로 키우고 있다"고 밝힌 바 있다. 그는 당시 최종 커플이 되지 못 했지만 이후 예비 신부와의 결혼 소식과 함께 혼전임신 소식을 전해 화제를 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com