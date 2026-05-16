'최진실 딸' 최준희, 오늘(16일) 결혼..하객 선물만 300세트·40kg 가냘픈 신부

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[스포츠조선 정유나 기자] 故 최진실의 딸 최준희가 결혼식을 앞두고 예비신부의 바쁜 일상을 담은 브이로그를 공개했다.

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최준희는 15일 "뭐 이리 할 게 많은지..다들 내일 만나요"라는 글과 함께 결혼식을 앞둔 준비 과정을 공유했다.

영상에서 최준희는 속눈썹 펌을 받는 모습부터 웨딩 네일 관리, 마스크팩으로 피부 수분을 관리하는 등 결혼식을 앞두고 꼼꼼하게 자기 관리를 이어가는 모습을 보여줬다. 또한 최종 몸무게와 눈바디를 체크하는 장면도 공개됐는데, 이때 그의 몸무게는 40kg으로 공개돼 시선을 끌었다.

이어 피부 관리와 식단 조절 등 결혼식을 앞두고 컨디션을 끌어올리는 과정도 담겼다. 동시에 그는 약 300세트에 달하는 하객 선물을 직접 포장하며 바쁜 준비 과정을 소화했다.

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마지막으로 결혼식 준비물을 챙기던 최준희는 "다들 조심히 오세요"라고 전하며 예비신부로서의 설렘과 기대감을 드러냈다.

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한편 최준희는 16일 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올린다. 두 사람은 약 5년간 교제를 이어오며 깊은 신뢰를 쌓아왔으며, 예비 신랑은 힘든 시기마다 곁을 지켜준 든든한 존재로 알려져 더욱 의미를 더하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com