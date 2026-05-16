환희, 74세母 갑작스런 복통에 ‘사색’..제주 밤거리 전력 질주 ('살림남2')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 환희가 74세 어머니와 단둘이 생애 첫 제주 여행에 나선다.

Advertisement

16일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 여행 한번 가본 적 없는 어머니를 위해 특별한 제주 여행을 준비한 환희의 이야기가 공개된다.

이날 환희는 74년 만에 처음으로 비행기를 타는 어머니를 위해 '특급 가이드'로 변신한다. "비행기 탈 때는 신발을 벗어야 한다", "이륙할 때 고개를 숙여야 연료가 절감된다"는 엉뚱한 장난으로 긴장한 어머니를 놀리며 평소 무대 위 카리스마와는 정반대의 '장난꾸러기 막내아들' 면모를 드러내 웃음을 자아낸다. 하지만 화기애애한 분위기도 잠시, 제주 공항에 도착한 어머니는 갑작스럽게 눈물을 쏟아 모두를 놀라게 한다. 과연 74년 만에 처음 밟은 제주 땅에서 어머니를 울컥하게 만든 사연은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

이어 환희는 어머니를 위해 탁 트인 제주 바다와 유채꽃밭 나들이를 준비하며 잊지 못할 추억 만들기에 나선다. 난생처음 마주한 제주 풍경 앞에서 연신 감탄을 쏟아내던 어머니는 마치 소녀처럼 순수한 모습을 드러내고, 이를 지켜보던 환희 역시 처음 보는 어머니의 모습에 뭉클한 마음을 감추지 못한다.

Advertisement

하지만 훈훈한 분위기도 잠시, 식당에서 예상치 못한 위기가 찾아온다. 평소 아들에게 흐트러진 모습을 보이기 싫어 약 10년간 마주 앉아 식사한 적 없던 어머니가 이번에도 겸상을 거부한 것. 식당에 들어서자마자 자리를 박차고 일어난 어머니와 이를 붙잡는 환희 사이 아슬아슬한 실랑이가 이어지며, 과연 두 사람이 10년 만에 처음으로 마주 앉아 식사에 성공할 수 있을지 관심이 집중된다.

Advertisement

설렘 가득했던 여행 첫날 밤에도 예측 불허 상황은 계속된다. 숙소에 도착한 어머니가 갑작스럽게 복통을 호소하자 환희는 늦은 밤 약을 구하기 위해 제주 거리를 전력 질주하며 애타는 모습을 보인다. 하지만 어렵게 약을 구해 숙소로 돌아온 환희는 예상과 전혀 다른 어머니의 모습에 당황을 감추지 못했다는 후문. 과연 환희 모자에게 무슨 일이 벌어진 것인지 호기심을 증폭시킨다.

설렘과 뭉클함이 가득한 환희 모자의 첫 제주 여행기는 16일(토) 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 공개된다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com