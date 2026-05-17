'69세' 김영란, 건강 적신호…관절염 진단에 "걷지 못할까 가장 두려워"('당신이아픈사이')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김영란이 무릎 통증을 고백하며 "관리하지 않으면 걷지 못할 수도 있겠다는 생각이 들더라"라고 털어놨다.

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17일 방송된 MBN '당신이아픈사이'에는 김영란이 출연해 오랜 무릎 통증으로 이어진 건강 문제를 솔직하게 이야기했다.

이날 김영란은 "30년 전 출산 후 일도 끊기도 종갓집 맏며느리로서의 스트레스받으면서 산후우울증이 왔다"라고 밝혔다.

그는 "딸이 12월에 태어났는데 추운 겨울에 하염없이 걸어다녔다. 너무 우울했다.두 달 동안 걸었다"라고 털어놨다.

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이후 왼쪽 무릎에 심각한 통증이 찾아왔고, 무릎에서 물을 뽑고 주사를 맞는 치료를 받는 등 1년 이상을 고생했다고 밝혔다.

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김영란은 "50대 때 완경과 갱년기를 겪으면서 무릎 통증이 다시 심해졌다. 무릎을 확 찌르는 것 같다"라며 "계단을 내려갈 때마다 악 소리가 날 정도로 아프다"라며 50대부터 다시 시작된 심각한 무릎 통증을 호소했다.

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곧 70세를 앞둔 김영란은 "유일하게 아픈 곳이 무릎이다"라면서 "무릎 통증 때문에 악 소리가 날 정도로 아파보니까 관리하지 않으면 걷지 못할 수도 있겠다는 생각이 가장 두렵다"라고 털어놨다.

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이후 관절염 진단받은 김영란은 "내 인생도 무릎 건강도 다시는 잃지 않도록 열심히 노력하고 있다"라면서 무릎 건강을 지키기 위해 요가를 배우는 일상을 공개했다.

anjee85@sportschosun.com