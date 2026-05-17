'탈퇴' 홍유경도 왔는데..손나은, 윤보미 결혼식 불참 '불화설 재점화' [SC이슈]

사진=스포츠조선DB, 가수 한서윤 SNS

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에이핑크 윤보미가 결혼식을 올린 가운데, 멤버들 중 손나은만 불참해 팬들의 아쉬움을 자아냈다.

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지난 16일 윤보미는 프로듀서 라도와 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 비공개 결혼식을 올렸다. 두 사람은 지난 2017년부터 9년간 장기 연애를 하다 결혼까지 골인하게 됐다. 함께 음악 작업을 하며 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

축가는 에이핑크, 라도가 음악 프로듀서로 있는 하이업엔터테인먼트 소속 스테이씨, 언차일드가 맡았고 사회는 개그맨 김기리가 맡았다.

특히 15년을 함께 활동한 에이핑크 멤버들의 우정이 눈길을 끌었다. 막내 오하영은 축가를 부르다 눈물을 쏟기도. 함께 신부 대기실을 찾은 모습도 훈훈함을 자아냈다. 2013년 탈퇴했던 홍유경도 결혼식을 찾아 윤보미의 결혼을 축하했다.

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하지만 2022년 탈퇴 후 배우로 활동 중인 손나은의 모습만 보이지 않았다. 손나은은 탈퇴 후 불화설이 제기되자 "10주년 앨범 활동 함께할 수 없어 아쉽지만, 많이 사랑해 주시고 멤버들도 많이 응원해달라"라며 불화설을 종식시켰다. 하지만 지난해 오하영 생일 파티 당시 손나은만 불참하며 다시 불화설이 불거졌다. 이에 윤보미 결혼식 참석 여부가 관심을 모았지만, 또다시 불참해 불화설이 재점화됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com