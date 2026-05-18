홍현희 "팔이피플 욕해도 어쩔 수 없어"...논란 3개월 만에 밝힌 진심

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[스포츠조선 이지현 기자] 11kg 감량 성공 후 '팔이피플' 논란에 휩싸인 개그우먼 홍현희가 자신의 다이어트 경험과 건강 루틴을 숨김 없이 공개했다.

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최근 홍현희는 유튜브 채널을 통해 '홍현희, 진짜 이렇게 했습니다'라는 영상을 공개했다. 영상에는 홍현희가 건강 적신호를 겪는 지인들과 함께 1박 2일 식습관 개선 캠프를 진행했다.

영상 초반 홍현희가 제작진과 캠프 취지에 대해 진지하게 회의하는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 홍현희는 "나도 아직 보상 심리를 놓치지 못했다. 어제도 생맥주에 쥐포랑 도라지 무침을 맛있게 했다. 그때 저는 차에서 오일이랑 식초를 먹고 왔다"면서 "내가 못 잡았던 식습관에 이 제품들이 쿠션 역할을 해주니까 내가 마음 놓고 내 욕구도 안 참으면서 먹는다"고 했다.

이어 "DM으로도 식단과 루틴을 알려 달라는 요청이 정말 많았다"며 "몇몇 사람들에게는 길게 개인적으로 상담까지 해줬다. 내가 직접 해본 결과를 토대로 도움을 주고 싶었다"고 설명했다. 그러면서 "왜 콘텐츠를 찍냐, 팔려고? 그렇게 욕하는 사람들은 어쩔 수 없다"라며 앞선 '팔이피플' 논란을 의식한 듯 이야기했다.

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이후 캠프에는 개그우먼 고은영, 이지, 김정현과 홍현희 매니저 등이 등장했다. 참가자들은 출산 후 체중 증가, 건강검진 경고, 불면증, 야식 습관 등 각자의 고민을 털어놨다.

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홍현희는 자신의 핵심 루틴으로 16시간 간헐적 단식을 소개하며 "무조건 참는 게 아니라 몸과 호르몬을 믿고 맡기는 것"이라고 강조했다. 또 식전 야채 먹기, 식후 15분 움직이기, 당 음료 줄이기, 수면 루틴 잡기 등 현실적인 관리법도 공유했다.

특히 그는 "먹고 바로 눕는 대신 설거지라도 하고 움직여라"며 "PT를 끊지 않아도 일상 속 움직임이 중요하다"고 말했다.

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참가자들은 실제로 16시간 공복 유지에 도전했고, 다음 날 혈당 체크도 진행했다. 이지는 공복 혈당 수치가 높게 나오자 "다음 단계가 당뇨라고 하더라"며 충격을 감추지 못했다.

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영상 말미 홍현희는 "몸은 날 기다려 주더라. 몸한테 너무 미안했다"며 "내가 나를 살려야겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다. 이어 참가자들과 단체 채팅방을 만들어 식단과 루틴을 공유하겠다고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 홍현희와 제이쓴 부부는 지난 2월 60kg대 몸무게에서 49kg까지 감량에 성공하며 화제를 모은 바 있다. 이 과정에서 위고비 의혹에 대해서 수차례 부인했던 홍현희는 다이어트 비법으로 일명 '오야식(오일·야채·식초)' 루틴을 언급해 왔다.

하지만 이후 제이쓴이 다이어트 제품 사업에 나선 사실이 전해졌다. 제품 홍보의 전면에는 홍현희가 섰다. 이에 일각에서는 홍현희가 그간 다이어트 과정을 공개하고, 제품을 출시하기까지의 과정이 사업을 위한 빌드업이었냐는 지적이 나왔다.

이에 제이쓴은 장문의 입장문을 남기며 자신이 출시한 제품이 다이어트 약, 건강기능식품, 의약품이 아닌 '일반식품'이라고 강조했다. 그는 "현희가 건강한 식습관을 되찾아 가는 과정에서 꾸준히 섭취했던 식초, 오일, 야채를 좀 더 안전하고 균일한 품질로 간편하게 섭취할 수 있도록 제품화한 것"이라며 "이번 제품을 준비하면서 각 원료사 대표님 뿐만 아니라 원료 선정부터 제조 과정까지 검증 가능한 범위 안에서 각 영역의 전문가분들과 함께 했다"고 설명했다.

또한 "오랜 시간 현희가 필라테스는 물론, 꾸준히 걷기를 병행하면서 매일 노력한 결과라는 점은 꼭 말씀드리고 싶다"고 강조했다.

olzllovely@sportschosun.com