양준혁, 알고 보니 '야구계 만수르'…"잘하는 후배에게 돈뭉치 용돈"

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[스포츠조선 김준석 기자] 양준혁의 '통 큰 선배' 미담이 공개됐다.

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후배들에게 사물함에서 직접 돈을 꺼내가라고 했다는 일화까지 전해지며 놀라움을 안겼다.

17일 방송된 KBS2 사장님 귀는 당나귀 귀에서는 야구선수 출신 김태균이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 김태균은 양준혁의 현역 시절을 떠올리며 "선배님 계신 팀이 유명했다. 경기에서 이기면 선수 성적에 따라 추가 수당이 나왔다"고 밝혔다.

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이에 양준혁 역시 "MVP 되면 몇백만 원씩 성과급을 받았다"며 "나도 좀 먹었다"고 솔직하게 인정해 웃음을 자아냈다.

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특히 김태균은 양준혁의 유명한 후배 사랑 일화도 공개했다.

그는 "선배님이 잘하는 후배들이 예쁘다고 '내 사물함에서 꺼내 가라'고 하셨다"며 "그러면 후배들이 진짜 돈뭉치를 꺼내갔다고 하더라"고 폭로했다.

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이를 들은 전현무는 "거의 만수르 아니냐"며 놀라워했고, 스튜디오는 웃음바다가 됐다.

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하지만 정작 양준혁은 민망한 듯 손사래를 쳤다.

그는 "용돈을 좀 줬는데 그렇게 들었나 보다"라며 쑥스러운 반응을 보여 훈훈함을 더했다.

방송 이후 시청자들은 "진짜 야구계 큰형님 같다", "후배들 입장에서는 평생 기억할 선배", "돈뭉치 꺼내가라는 건 영화 같다", "양신 스케일 남다르다" 등의 반응을 보였다.

narusi@sportschosun.com