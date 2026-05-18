[공식] 별사랑, 결혼 8개월만 기쁜 소식 "임신 16주차, 태명은 '뽀기'"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 별사랑이 엄마가 된다.

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별사랑은 17일 공식 팬카페를 통해 "늘 곁에서 응원과 사랑을 보내주신 팬분들께 가장 먼저 전하고 싶었다"며 임신 소식을 전했다.

그는 "저에게 새로운 생명이 찾아왔다. 아직도 믿기지 않을 만큼 신기하고 하루하루 감사한 마음으로 시간을 보내고 있다. 몸도 마음도 예전과 많이 달라졌고 작은 변화에도 예민해졌다. 초반에는 골반 통증으로 걷기 힘들 정도로 쉽지 않은 시간도 있었지만 점점 컨디션이 회복되고 있고, 무대에 오르면 오히려 더 즐겁고 힘이 나는 것 같다"고 말했다.

별사랑은 "무대 위에서 노래하던 순간들, 팬들과 눈 마주치며 웃었던 시간들, 힘들 때마다 보내주셨던 응원들이 지금의 저를 만들었다. 잠시 무너지고 절망스러운 일이 있어도 결국 다시 행복으로 돌아올 수 있게 해준 가장 큰 힘이었다"고 감사함을 표현했다.

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이어 "예전처럼 활동하지 못하는 순간들이 잠시 생길 수도 있지만, 그 시간마저도 팬들과 솔직하게 함께 나누며 걸어가고 싶다. 앞으로도 여전히 노래를 사랑하고, 팬들을 사랑하는 마음으로 더 성장하고 깊은 음악을 들려드리고 싶다. 저와 아기 모두 건강하게 잘 지낼 수 있도록 따뜻한 마음으로 응원 부탁드린다. 언제나 고맙고 사랑한다. 오래오래 함께 걸어가고 싶다"고 털어놨다.

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별사랑은 지난 2017년 첫 싱글 '눈물꽃'으로 정식 데뷔한 이후 TV조선 '내일은 미스트롯2' 최종 6위, MBN '현역가왕' TOP7에 이름을 올리며 실력을 인정받았다. 현재 특유의 구성진 감성과 탄탄한 가창력으로 꾸준한 사랑을 받으며 활발한 활동을 이어가고 있다.

그는 지난해 9월 한살 연상의 비연예인 김완과 결혼했다. 당시 두 사람은 중학생 때 처음 알게 된 서로의 첫사랑으로 학창 시절 이후 연락이 끊겼으나 6년여전 재회, 5년간의 열애 끝에 결혼에 골인해 화제를 모았다.

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별사랑은 현재 임신 16주 차로 안정기에 접어들었으며, 태명은 '뽀기'라고 밝혔다. 성별은 아들로 알려졌다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com