[공식] '이종혁 첫째子' 이탁수, 아빠와 한솥밥 먹는다…빅보스엔터와 전속계약

사진 제공=빅보스엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이탁수가 빅보스엔터테인먼트와 전속 계약을 체결했다.

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18일 빅보스엔터테인먼트는 "이탁수와 전속 계약을 체결했다. 어린 시절부터 대중에게 많은 사랑을 받아온 이탁수는 배우라는 꿈을 향해 열심히 달려왔다. 그 안의 열정과 무한한 가능성을 발견했고 앞으로 훌륭한 배우로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원할 예정"이라고 전했다.

2013년 MBC '아빠! 어디가?'로 대중과 처음 만난 이탁수는 이후 '보이즈&걸즈', '스트레스 제로구역 날려버려', '내 새끼의 연애', '내 아이의 사생활' 등에 출연하며 엄친아 그리고 올바른 성장의 아이콘으로 꾸준히 사랑받아왔다.

이후 고양예술고등학교 연기과 졸업 후 동국대학교 연극학부에 입학해 화제 된 바 있는 이탁수는 배우를 향한 꿈에 매진해왔다.

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최근 연극 '죽은 시인의 사회' 속 찰리 달튼 역에 캐스팅되며 연극 데뷔를 앞두고 있는 이탁수의 행보에 기대가 모이고 있다.

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한편 이탁수와 전속 계약을 체결한 빅보스엔터테인먼트는 배우 매니지먼트사로 드라마, 영화부터 뮤지컬, 연극 예능을 모두 아우르는 탄탄한 배우진을 갖추고 있다. 소속 배우로는 이종혁, 리사, 구성환, 이현균, 전동석, 박규리, 이주승, 이봄소리 외 다수가 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com