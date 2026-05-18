아이유♥변우석, “왜 컷을 안 해” 입모양 딱 걸렸다…야구장 키스신 속 현실 모먼트 포착

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[스포츠조선 조민정 기자] 최종회 시청률 13.8%로 자체 최고 기록을 찍으며 유종의 미를 거둔 '21세기 대군부인'. 야구장 전광판 키스 엔딩을 선보인 아이유와 변우석이 뜻밖의 현실 모먼트까지 파묘되며 시청자들을 '대군부인 앓이'에서 빠져나오지 못하게 만들고 있다.

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지난 16일 방송된 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 최종회에서는 군주제를 폐지한 뒤 평범한 연인이 된 성희주(아이유)와 이완(변우석)의 달달한 신혼 생활이 그려졌다.

특히 마지막 야구장 데이트 장면은 방송 직후 온라인에서 폭발적인 반응을 얻었다.

이날 두 사람은 야구장 관중석에 나란히 앉아 있다가 전광판 키스타임에 포착됐다. 이어 자연스럽게 입맞춤을 나눴고 변우석은 아이유의 얼굴을 감싸 쥔 채 진한 키스신을 이어갔다.

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그런데 키스신 이후에도 예상보다 오랫동안 촬영이 끊기지 않자 아이유가 살짝 당황한 듯 웃음을 머금고 두리번거리는 모습이 그대로 전파를 탔다. 특히 아이유는 입모양으로 "왜 컷을 안 해"라고 말하는 듯한 장면까지 포착돼 화제를 모았다.

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이후 아이유는 결국 포기한 듯 변우석에게 다시 격한 뽀뽀를 하는 장면까지 선보였고 변우석 역시 웃음을 참지 못하는 모습으로 현실 케미를 드러냈다.

짧게 스쳐간 두 배우의 현실 반응이 오히려 시청자들에게 더 큰 설렘과 웃음을 안겼다는 반응이다.

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온라인에서는 "애드립 합 미쳤다", "둘 다 순간 본체 나온 것 같다", "왜 안 끊냐는 표정 너무 현실적", "키스신보다 그 뒤가 더 설렌다", "수빈 배우랑 이연 배우 1열 직관 부럽다" 등의 반응이 이어졌다.

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한편 '21세기 대군부인'은 각종 화제 속 최종회에서 수도권 14.1%, 전국 13.8% 시청률을 기록하며 자체 최고 기록으로 종영했다. 분당 최고 시청률은 16.1%까지 치솟았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com