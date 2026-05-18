'윤후♥' 최유빈, 악플 쏟아지자 결국 성형 인정..."쌍수만 두 번"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 윤민수의 아들 윤후와 공개 열애 중인 배우 최재원의 딸 최유빈이 자신을 둘러싼 '성형 의혹'에 대해 솔직하게 입을 열었다.

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17일 최유빈의 유튜브 채널에는 자신을 둘러싼 각종 온라인 반응과 악플에 대해 허심탄회하게 이야기하는 시간을 가졌다.

최유빈은 먼저 "솔직히 말씀드리자면 '내 새끼의 연애'도 그렇고 다른 프로그램에 나온 영상 댓글을 보면 악플들이 생기기 마련"이라며 조심스럽게 말문을 열었다. 이어 "제가 받은 악플 중에서 가장 타격이 없는 댓글이 바로 성형 관련 댓글"이라고 밝혔다.

그는 "'어우 저 쌍수'' '의느님의 힘을 빌렸네', '얼굴 다 뜯어고쳤네' 같은 말들은 오히려 별로 상처가 되지 않는다"고 덧붙이며 담담한 반응을 보였다.

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이를 듣던 아버지 최재원은 곧바로 "그럼 이 자리에서 솔직하게 오픈하자. 어디 어디 고쳤냐. 코도 했냐"고 돌직구 질문을 던졌고, 최유빈은 망설임 없이 답했다.

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최유빈은 "코 성형은 하지 않았다"고 선을 그으면서도 "쌍꺼풀 수술은 두 번 했다"고 솔직하게 고백했다. 이어 "처음 수술했을 때 라인이 너무 두껍게 돼서 다시 재수술을 받게 됐다"고 설명했다.

이에 최재원은 "그래도 나름 성형이 성공했다"고 농담 섞인 반응을 보였고, 최유빈 역시 웃으며 "저는 제가 쌍수한 것에 굉장히 만족한다"고 말했다.

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또한 그는 "그래서 사람들이 '성형하고 예뻐졌다'고 말해주면 오히려 감사하다"며 "물론 아버지께도 감사하지만 제2의 아버님이신 의느님께도 감사드린다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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다만 최재원은 "나는 옛날 사람이라 개인적으로 얼굴에 손대는 걸 별로 좋아하지 않는다"고 솔직한 생각을 전했고, 이에 최유빈은 "이건 나중에 '아빠 몰래 쌍수한 썰'로 따로 풀겠다"며 다음 콘텐츠를 예고해 궁금증을 더했다.

최유빈은 자신을 향한 과도한 성형 의혹에 대해서도 직접 해명했다. 그는 "결론적으로 말하면 얼굴을 다 뜯어고친 건 아니다"라며 "쌍꺼풀 수술을 두 번 한 건 맞지만, 다이어트 영향도 굉장히 컸다"고 강조했다.

이어 "촬영 들어가기 전에 인모드 시술도 받았다"며 "그런데 너무 늦게 받아서 효과가 거의 없을 때 방송에 출연하게 됐다"고 털어놨다. 이에 최재원은 "촬영 끝나고도 별 효과는 못 느꼈다"고 장난스럽게 받아쳐 부녀의 유쾌한 케미를 보여줬다.

한편 최유빈은 최근 tvN STORY와 E채널 예능 프로그램 '내 새끼의 연애2'에 출연해 윤후와 실제 연인 관계로 발전한 사실이 알려지며 큰 화제를 모았다.

방송 이후 두 사람은 자연스럽고 풋풋한 커플 분위기로 시청자들의 관심을 한몸에 받고 있다.

shyun@sportschosun.com