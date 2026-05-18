전소민, '런닝맨' 하차 후 현실 고백 "언제 수입 생길지 몰라 카페 알바" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전소민이 '런닝맨' 하차 후 카페 아르바이트를 했던 사연을 공개했다.

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17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 전소민이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 전소민은 "'런닝맨' 하차 후 카페 아르바이트를 한 적이 있다"고 밝혔다. 그는 "친한 오빠가 카페를 해서 잠깐 아르바이트했다"며 "미래에 대한 걱정보다는 고정적으로 일하다가 갑자기 모든 게 정지가 되니까 생산적인 걸 하거나 밖에 나가서 뭔가를 하고 싶었다"고 털어놨다.

이어 "저축한 게 있지만 앞으로 언제 또 수입이 발생할지 모르니까 조금이라도 나가서 생산적인 걸 해보자 해서 아르바이트했다"고 덧붙였다.

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하지만 아르바이트를 시작하며 사장으로부터 모자와 마스크를 착용하지 말라는 특별한 조건도 받았다고. 전소민은 "누가 봐도 전소민이 주는 것처럼 카운터에서 음료를 손님께 드리면서 가게를 홍보하라고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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또 전소민은 '런닝맨'에 고정으로 출연한 7년 동안 단 한 번도 게스트에게 대시를 받은 적이 없다고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "미주는 예능 하면서 대시를 생각보다 많이 받는다고 하더라. 그런데 나는 생각해 보니까 7년 고정 예능 했는데도 단 한 번도 없었다"며 "서로 만날 기회가 많지 않으니까 우연히 '런닝맨'에서 알게 되면 밥 한 끼 하자고 할 수도 있지 않냐"라고 말했다.

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이를 들은 MC 신동엽은 "'런닝맨'은 대시하기 힘든 성격의 프로그램"이라고 했고, 전소민은 "그렇다. 내가 늘 분장했다. 아름다운 모습은 아니었다"고 인정했다.

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한편 전소민은 2017년 SBS '런닝맨'에 새 멤버로 합류했으나, 2023년 연기 활동에 집중하기 위해 하차했다.