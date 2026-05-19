MC몽 저격에 분노 터졌다.."돈 못 받아 알바 뛰면서 버텼더니 공격" 전 직원들 반박

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 프로듀서 MC몽이 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대해 직접 입장을 밝힌 가운데, 과거 함께 일했던 전 소속사 직원들이 공개적으로 반박에 나서며 논란이 확산되는 분위기다.

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MC몽은 지난 18일 자신의 틱톡 계정을 통해 라이브 방송을 진행했다. 그는 최근 불거진 불법 도박 의혹에 대해 "회사 운영 자금으로 불법 도박을 했다는 게 무슨 X소리냐. 자금 출처 계좌 보면 나오는 이야기 아니냐. 내 계좌 확인해 봐라. 무슨 회삿돈으로 도박을 할 수가 있냐. 무슨 말인지 이해가 안 간다"며 강하게 부인했다.

이어 MC몽은 소속 아티스트에 투입된 대규모 거액의 계약금과 제작비를 언급했다. 그는 "더보이즈 전 회사가 계약금을 1인당 5억 원을 제시했다. 그런데 우리가 165억 원을 줬다. 계약금을 3배를 줬다"며 "165억 원 주고 처음 제작비만 70억 원이 들었다"고 주장했다.

또 "백현이는 첫 번째 앨범 제작비가 100억 원이 들었다. 두 번째 앨범은 50억 원 정도 들었다"며 "내가 아는 BPM과 차가원은 진짜 자기 돈을 많이 썼다. 자기 돈 투여된 것만 1,550억 원"이라고 강조했다. 그러면서 "사실 걔도 불쌍하다. 배드빌런 의상이 마음에 안 든다고 사비로 전 멤버 샤넬 입혔던 사람이다. 그래서 운영 과정에서 나랑 마찰이 일어날 수밖에 없었다"며 "예를 들면 1인당 10만 원 써야 회사가 남는다. 그런데 1천만 원을 쓰고 있는 거다. 그래서 나는 지금 일이 이렇게 커져 왔다고 생각한다. 그런데 그 돈을 갖고 도박을 하겠냐. 말이 되냐"며 억울함을 토로했다.

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MC몽은 "차가원은 투자 거절하고 계속 자기 돈만 쓰고 사기당한 거다"라며 "연예인들 나가는 거 보고도 어이가 없었다"고 말했다. 특히 원헌드레드와 갈등을 겪고 있는 더보이즈를 겨냥해 "1인당 15억 원 받았으면 적어도 165억 원 받았으면 80억 원은 토해놓고 나와야 한다. 그런데 얘네들은 그것도 토해내기 싫다는 거 아니냐. 무슨 진상이냐"라고 강하게 비난했다. 그러면서 "나도 연예인이고 가수였지만 이상한 게 가수들은 자기가 번 것만 기억하고 받은 거랑 쓴 거는 기억 못 한다"고 지적했다.

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또한 "직원들도 똑같다. 다 나갔던데 차 회장이 사비로 쓴 돈만 몇십억 원인 거 안다. 그런데 회사 안 되니까 지금 다 나가고 그러는 거 아니냐"며 직원들을 향한 비판도 이어갔다.

방송 이후 빅플래닛메이드엔터의 모기업인 원헌드레드 전 직원은 자신의 SNS를 통해 반박에 나섰다. 전 직원 A씨는 "월급을 안 밀리고 주셨으면 될 일. 아직도 우리 월급 안 주셨다. 국민연금 건강보험 퇴직금 다 안 밀렸으면 될 일"이라며 "월급 제대로 주고 아티스트들 잘 유지해 줬으면 직원들이 왜 퇴사하냐. 돈 못 받아서 알바 뛰면서 끝까지 버틴 직원들을 공격하네"라며 분노를 표했다.

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또 다른 직원 B씨 역시 "직원들이 뭐가 똑같다는 건지 모르겠다. 우리는 월급도 퇴직금도 연차수당도 못 받았고 4대 보험이랑 국민연금까지 체납됐다"며 "직원들이 왜 나가냐니. 업체들 정산 1년 내내 밀려서 실무 직원만 매일 사이에 끼여 시달리고 인적 네트워크까지 다 망가졌는데 누가 붙어있냐"고 반박했다.

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이어 "여태까지도 다들 아티스트 보고 버티고 버틴 거지. 사업자상 대표자가 몇 번을 바뀌어도 회사 자금 운영이랑 관리를 누가 했는지는 처음부터 끝까지 같았는데 도박을 했든 횡령했든 그 선급금 어디 쓰셨는지 그건 알 바 아니고 자금줄 쥐고 계신 그 분이 직원이든 아티스트든 거래처든 받아야 할 돈부터 제대로 지급하시면 됐을 일이다. 돈 주세요"라고 덧붙였다.