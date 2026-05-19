페문강노허 23456 출격! → 한화, 롯데전 선발 라인업 공개 [대전 현장]

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 19일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 롯데 자이언츠와 경기 선발 라인업을 공개했다.
한화는 이진영(중견수)-페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수)으로 선발 타순을 구성했다.
선발투수는 에르난데스.
롯데 선발투수는 비슬리다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 19일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 롯데 자이언츠와 경기 선발 라인업을 공개했다.
한화는 이진영(중견수)-페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수)으로 선발 타순을 구성했다.
선발투수는 에르난데스.
롯데 선발투수는 비슬리다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
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