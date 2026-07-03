정종철子, '세계 10대 명문대생' 되더니 '성난 팔근육'까지 완벽한 피지컬

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 정종철이 캐나다 유학 중인 아들의 근황을 공개하며 흐뭇한 가족애를 전했다. 명문대 5곳 동시 합격 소식으로 화제를 모았던 아들은 한층 다부진 근육질 몸매로 또 한 번 시선을 사로잡았다.

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3일 일정종철의 아내 황규림은 자신의 SNS를 통해 아들과 함께 운동 중인 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 헬스장 거울 앞에서 나란히 포즈를 취한 모자의 모습이 담겼다. 황규림은 "캐나다 돌아가기 전까지 엄마한테 운동하는 법 가르쳐주고 싶다는 떼부둥 한결같이 다정한 녀석"이라는 글을 덧붙이며 아들의 다정한 면모를 자랑했다.

특히 아들은 민소매 운동복 차림으로 선명한 팔 근육과 탄탄한 어깨를 드러내 눈길을 끌었다. 엄마 옆에서 힘껏 팔을 들어 올려 근육을 뽐내는 모습에서는 꾸준히 운동해 온 흔적이 고스란히 느껴졌다. 고등학생 시절 유학을 떠났던 풋풋한 이미지 대신 한층 성숙해진 피지컬로 감탄을 자아냈다.

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앞서 정종철은 아들이 고등학교 1학년 때 캐나다 밴쿠버로 유학을 떠났으며, 이후 캐나다 명문대학교 5곳에 동시 합격했다는 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 최종적으로 세계 10대 명문대로 꼽힌 바 있는 토론토대학교 세인트조지 캠퍼스 사회과학대에 합격 소식을 전했다.

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현재 방학을 맞아 한국을 찾은 아들은 가족들과 시간을 보내는 것은 물론, 엄마와 함께 운동하며 특별한 추억도 쌓고 있다. 공부뿐 아니라 자기관리까지 철저한 모습에 팬들은 "엄친아의 정석", "공부도 운동도 다 잡았다", "엄마와 함께 운동하는 모습이 보기 좋다", "팔 근육이 운동선수 같다" 등의 반응을 보였다.

olzllovely@sportschosun.com