김도영-오스틴-강백호 홈런 1,2,3위 정면충돌! '상금 1000만원' 주인공 나야나…올스타전 홈런더비 출전명단 발표

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 시즌 22호 투런홈런을 날린 KIA 김도영. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 5회 한화 강백호가 SSG 타케다를 상대로 투런 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 강백호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 5회초 시즌 27호 솔로홈런을 날린 LG 오스틴. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 오는 10일 올스타 프라이데이에 개최되는 2026 KBO 올스타전 컴투스프로야구 홈런더비에 출전할 8명의 올스타가 선정됐다.

Advertisement

홈런더비 출전 선수를 선정하기 위한 팬 투표는 지난 6월 30일부터 7월 2일까지 KBO 홈페이지와 KBO 공식 앱에서 진행됐다.

KIA 김도영이 2만 6,731표로 가장 많은 표를 받아 최다 득표자에 이름을 올렸다. 이어 두산 양의지(2만 1,530표), 박준순(1만 8,170표), LG 오스틴(1만 7,889표), 한화 강백호(1만 6,863표), 문현빈(1만 2,705표), NC 김주원(1만 2,446표), 한화 허인서(1만 2,318표)가 득표수 상위 8명에 이름을 올리며 홈런더비 출전 명단에 올랐다.

7월 2일(목) 경기까지 81경기에 출장해 26개의 홈런을 기록한 김도영이 득표수 1위로 홈런더비에 출전한다. 역대 올스타 팬 투표 최다 득표자 양의지, 데뷔 첫 두자리 수 홈런까지 한 개만을 남겨 놓은 박준순, 시즌 27홈런으로 리그 홈런 1위를 달리는 오스틴, 한화의 중심타자로 팀을 이끌고 있는 강백호와 문현빈, 전반기에만 12개의 홈런을 기록하며 개인 한 시즌 최다 홈런(15개) 경신을 앞둔 김주원, 데뷔 첫 두 자릿수 홈런을 기록한 허인서가 출전하며 어느 때보다 치열한 홈런더비가 될 전망이다.

Advertisement

지난해 '시간제' 와 '아웃제' 방식이 결합돼 더욱 박진감 넘치는 경기를 선보였던 홈런더비는 올해 진행 순서를 바꿔 더욱 극적인 승부를 연출할 예정이다. 먼저 정해진 아웃카운트가 소진될 때까지 타격을 진행한 뒤, 1분간의 '컴프야 피버타임' 동안 추가 타격을 이어가는 방식이다. 아웃카운트의 경우 예선은 5아웃, 결승은 7아웃까지 타격할 수 있다.

Advertisement

박진감 넘치는 경쟁을 위한 상금 증액도 이뤄졌다. 홈런더비 우승자에게는 기존 500만원에서 2배 오른 상금 1,000만원이 주어지고, 트로피와 함께 삼성 Bespoke AI 에어드레서(일반용량)가 수여된다. 준우승 선수도 기존 100만원에서 200만원 오른 상금 300만원과 트로피가 주어진다. 최장거리 홈런을 날린 선수에게는 LG 퓨리케어 AI 360º 공기청정기 플러스가 제공된다.

올해 신설된 특별상 시상도 재미를 더한다. 예선에 진행되는 '컴프야 피버타임' 동안 가장 많은 홈런을 터뜨린 선수에게는 '컴프야상'과 함께 부상으로 삼성 무빙스타일 Mini LED(MH70)가 수여된다. 아울러 홈런더비 우승자의 배팅볼 투수에게는 '홈런 메이커상'이 주어지며, 보스 QC 울트라 헤드폰 2세대가 수여되는 등 더 다채롭고 흥미로운 구성으로 야구팬들을 찾아갈 예정이다.

Advertisement

KBO와 컴투스는 컴투스프로야구 홈런더비 개최를 기념하여, 컴투스의 대표 야구 게임인 '컴투스프로야구2026'과 '컴투스프로야구V26', '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026' 내에서 올스타전을 기념한 다채로운 이벤트를 진행할 계획이다.

Advertisement

각 게임의 공식 커뮤니티에서 홈런더비 우승자 예측과 함께 KBO 올스타전에서 드림 올스타와 나눔 올스타 중 어느 팀이 승리할지 맞히는 승부 예측 이벤트가 7월 10일(금)까지 진행되며, 홈런더비 팬 투표에 참여하고 인증하면 게임별로 푸짐한 게임 내 아이템도 제공된다.

더불어 올스타전이 열리는 잠실종합운동장 2주차장에서 개최되는 팬페스트존에서도 야구 팬들을 위한 컴투스프로야구 전용 굿즈 배포 및 관람객 참여형 이벤트 부스를 운영하며 축제의 열기를 더 뜨겁게 달굴 예정이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com