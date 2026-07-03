홍명보의 저주, 경우의 수 지운 팀들 모조리 탈락! '엠볼로-은도이 연속골' 스위스, 알제리에 2-0 완승 '4회 연속 16강행'...콜롬비아-가나전 승자와 격돌[월드컵 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]스위스가 16강 진출에 성공했다.

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스위스는 3일 오후 12시(이하 한국시각) 캐나다 BC플레이스 밴쿠버에서 열린 알제리와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 2대0 완승을 거뒀다. B조 1위로 32강에 오른 스위스는 2014년 브라질 대회부터 4대회 연속 16강 진출을 이뤄냈다. 스위스는 콜롬비아-가나전 승자와 8강 진출을 두고 다툰다. J조 3위로 턱걸이 32강에 오른 알제리는 월드컵 여정을 마무리했다. 알제리마저 탈락하며 한국의 32강 진출의 '경우의 수'를 지운 모든 팀들이 모두 탈락했다.

스위스는 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 브릴 엠볼로가 원톱으로 나섰다. 2선에는 루벤 바르가스-요한 만잠비-단 은도이가 포진했다. 중원은 그라니트 자카와 레모 프로일러가 구성했다. 포백은 리카르도 로드리게스-마누엘 아칸지-니코 엘베디-데니스 자카리아가 꾸렸다. 그레고르 코벨이 골키퍼 장갑을 꼈다.

알제리 역시 4-2-3-1로 맞섰다. 이브라힘 마자가 최전방 공격수로 출격했다. 파레스 샤이비-호셈 아우아르-리야드 마레즈가 그 뒤를 받쳤다. 더블볼란치는 나빌 벤탈렙과 라미즈 제루키가 구성했다. 포백은 라얀 아이트누리-라미 벤세바이니-아이사 만디-라피크 벨갈리가 구성했다. 루카 지단이 골문을 지켰다.

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5분 알제리가 좋은 기회를 만들었다. 마자가 오른쪽으로 크게 돌려줬다. 오버래핑한 벨갈리가 땅볼 크로스를 시도했고, 이 볼은 아우아르에 향했다. 하지만 마지막 슈팅이 제대로 맞지 않았다. 알제리의 공세가 이어졌다. 압박이 살아나며 높은 위치에서 볼을 탈취해 기회를 노렸다. 하지만 마무리가 되지 않았다.

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밀리던 스위스가 10분 선제골을 넣었다. 바르가스가 뛰어들던 만잠비에게 내줬다. 만잠비가 폭발적인 드리블 능력을 과시했다. 박스 왼쪽에서 수비 두 명을 따돌린 후 컷백을 시도했다. 엠볼로가 짤라먹는 움직임으로 왼발에 맞췄다. 그대로 알제리 골망을 흔들었다.

알제리가 반격했다. 14분 아우아르가 아크 정면에서 중거리 슈팅을 시도했다. 약했다. 15분 스위스가 역습으로 나섰다. 만잠비가 또 다시 왼쪽을 파고들며 크로스를 올렸다. 은도이가 잡아 프로일러에게 내줬다. 프로일러가 다시 중앙으로 연결한 볼을 공격에 가담한 자카리아가 뛰어들며 마무리했다. 하지만 제대로 맞지 않았다.

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18분 알제리가 아이트누리의 돌파를 시작으로 기회를 잡았다. 마자가 아크 정면에서 때린 볼은 수비 맞고 나왔다. 25분에는 스위스의 로드리게스가 공격에 가담해 먼거리서 강력한 슈팅으로 응수했다. 골대를 빗나갔다. 전반 하이드레이션 브레이크가 진행됐다.

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스위스의 공세가 이어졌다. 37분 만잠비가 얻어낸 프리킥을 문전으로 붙였다. 자카리아가 몸싸움에서 이겨내며 머리에 맞췄지만, 골대를 살짝 넘어갔다. 39분에는 은도이가 오른쪽을 파고들며 날카로운 크로스를 시도했다. 엠볼로가 뛰어들며 발을 댔지만, 수비 맞고 나갔다.

43분 후방에서 왼쪽에 있던 샤이비에게 정확히 연결됐다. 샤이비가 한명을 제치며 중앙으로 파고들었고, 오른발 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다. 44분에는 여러차례 정교한 숏패스를 통해 기회를 만들었지만, 마지막에 세밀함이 부족했다.

추가시간 4분이 주어졌다. 47분 알제리가 결정적인 기회를 잡았다. 마레즈가 오른쪽에서 날카로운 왼발 크로스를 올렸다. 아우아르가 잘 잡았다. 이 볼을 마자가 왼발 슈팅으로 연결했지만, 골대를 살짝 벗어났다. 결국 전반은 스위스의 1-0 리드로 끝이 났다.

후반 시작하자마자 스위스가 추가골을 넣었다. 오른쪽에서 자카리아가 볼을 가로채 중앙으로 크로스를 보냈다. 수비가 걷어낸다는 볼이 은도이에 향했고, 은도이가 강력한 오른발 슈팅으로 마무리했다. 2-0으로 스코어를 벌렸다.

알제리도 반격했다. 5분 벨갈리의 패스를 받은 마레즈가 왼발 슈팅을 시도했다. 수비에 막혔다. 12분 은도이의 패스가 바르가스에 연결됐다. 바르가스가 왼쪽을 돌파하며 크로스를 올렸지만, 엠볼로 머리에 맞지 않았다. 14분 알제리가 변화를 줬다. 아우아르와 제루키를 빼고 아민 구이리와 자우엔 하잠을 넣었다.

스위스의 공세가 이어졌다. 20분 바르가스의 크로스를 엘베디가 헤더로 연결했다. 수비에 막혔다. 후반 하이드레이션 브레이크가 진행됐다. 26분 스위스가 두 명을 바꿨다. 바르가스와 만잠비를 빼고 노아 오카포르와 파비안 리더가 들어갔다. 같은 시각 알제리도 마레즈와 벤탈렙을 빼고 아니스 하지 무사와 이샴 부다위가 투입됐다.

스위스가 다시 한번 슈팅을 때렸다. 35분 은도이의 패스를 받은 엠볼로의 오른발 슈팅이 높이 떴다. 36분 쐐기골 기회를 놓쳤다. 자카리아가 오른쪽을 파고들며 땅볼 크로스를 시도했다. 엠볼로를 흐른 볼이 리더에 향했다. 리더의 왼발 슈팅은 지단 골키퍼의 선방에 막혔다. 스위스는 37분 벨갈리와 엠볼로를 빼고 아딜 불비나와 제키 암두니를 넣으며 굳히기에 나섰다.

추가시간 6분이 주어졌다. 알제리가 만회골을 위해 총력을 기울였다. 박스 안까지 볼이 들어갔지만, 마지막 슈팅은 득점으로 연결되지 않았다. 스위스 수비의 집중력과 조직력이 돋보였다. 결국 더이상 골은 터지지 않았고, 결국 경기는 스위스의 2대0 승리로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com