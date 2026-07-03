한혜진♥기성용, 서울·포항 오가는 주말부부 일상 "헤어짐에 익숙..그래도 보고싶다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한혜진이 유튜브 채널을 개설, 남편 기성용과의 주말부부 일상을 최초 공개했다.

Advertisement

3일 '한혜진' 유튜브 채널에는 '한혜진·기성용, 주말부부의 48시간 | 서울과 포항 EP.01'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

한혜진은 "저희는 서울, 포항 거리만큼이나 헤어짐에 익숙한 부부다. 주말은 야속할 만큼 금방 지나가고 남편은 다시 포항으로 내려간다"라며 주말부부로 살고 있는 근황을 전했다.

며칠 후 한혜진은 기성용(포항 스틸러스 소속)을 보기 위해 딸과 함께 포항으로 향했다. 가족이 경기장을 찾은 탓인지, 이날 기성용의 팀은 승리의 기쁨을 맛봤다.

Advertisement

다음날 기성용, 한혜진 가족은 양손 가득 빨랫감을 들고 빨래방으로 향했다. 차 안에서 한혜진이 기성용에게 카메라를 들이대자, 기성용은 "안녕하세요. 한혜진 남편이에요"라고 어색하게 인사해 웃음을 자아냈다. 한혜진은 "언제까지 머리를 기르실 거냐"라고 물었고 기성용은 "아내가 머리를 기르면 새로운 사람과 사는 사람과 느낌이라고 해서 머리를 기르고 있다"라고 말했다. 한혜진은 "저희가 함께 산 지 십몇 년이 돼서 새로운 사람과 살아보려고 한다"라며 웃었다. 이들 가족은 함께 점심도 먹고 쇼핑도 하며 즐거운 시간을 보냈다.

Advertisement

그런가 하면 한혜진은 "직업 때문에 조금 특별하게 보일 수도 있지만, 저희도 서울과 포항을 오가며 딸이 보고 싶고, 남편이 보고 싶고, 엄마와 아빠가 보고 싶은 여느 가족과 다르지 않다. 그런 일상을 여러분과 천천히 함께 나누고 싶다"라며 유튜브 개설 소감을 전하기도 했다.

한편 한혜진은 2013년 8세 연하 기성용과 결혼했으며 슬하에 딸 한명을 뒀다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com