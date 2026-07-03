'재혼' 최정윤, ♥5세연하 남편 태도에 서운.."결국 안 사줘"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 최정윤이 캠핑용품 구매를 두고 5세 연하 남편과 티격태격했다.

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2일 최정윤의 유튜브 채널에는 '최정윤 남편에게 캠핑 용품 사달라고 떼써봤습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 최정윤은 다양한 캠핑 브랜드 부스를 둘러보며 마음에 드는 캠핑용품을 발견할 때마다 남편에게 애교 섞인 부탁을 쏟아냈다.

한 캠핑용품을 본 그는 "자기야, 이거는 사자. 너무 예쁘다"며 관심을 보였고, 이어 "쓸 거야. 오늘부터 쓸게"라며 구매 욕심을 드러냈다.

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이어 아이쇼핑을 하던 최정윤은 미니 테이블 소품을 살펴본 뒤 "자기야, 나 이거 하나만 사줘"라며 다시 한번 남편을 졸랐다. 이에 남편은 "그래, 좀 보자"고 답했고, 최정윤은 "보겠다는 건 안 사주겠다는 거야"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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하지만 남편은 끝내 구매를 허락하지 않았고, 최정윤은 "그래서 저걸 안 사줄 거야?"라고 한 번 더 물었다. 결국 원하는 물건을 사지 못한 그는 아쉬운 발걸음을 돌렸다.

한편 최정윤은 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신 윤태준과 결혼, 슬하에 딸 하나를 뒀지만 2022년 이혼했다. 이후 4년 만인 지난 2월 5세 연하의 비연예인과 깜짝 재혼 소식을 알렸다.

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jyn2011@sportschosun.com