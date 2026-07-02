탈락 직후 "감독-코치 안 짜르면, 대표팀 활동 무기한 중단" 작심 폭로, 국대 핵심 어쩌다 이렇게 됐나..."전술 실패, 팀 내 반발로 이어져"

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[스포츠조선 이현석 기자]탈락 직후 감독과 대립각을 세운 선수가 대표팀 활동 중단을 선언했다.

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세네갈은 2일(한국시각) 미국 시애틀 스타디움에서 벌어진 벨기에와의 2026년 북중미월드컵 32강전서 연장 혈투 끝에 2대3으로 패배했다. 극적으로 32강 무대에 올랐으나, 안타까운 역전패로 대회 여정을 마쳤다.

경기 초반 세네갈의 흐름이었다. 전반 25분 선제골을 가져갔다. 이스마일라 사르의 헤더가 골대를 때리고 나온 걸 하빕 디아라가 빠르게 반응해 오른발로 차 넣었다. 세네갈은 후반 격차를 벌렸다. 후반 6분 무사 니아키테의 크로스를 사르가 문전으로 침투해 마무리하며 추가 득점을 터트렸다.

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하지만 벨기에의 역습에 무너졌다. 후반 40분부터 급격한 붕괴였다. 단 3분 만에 경기는 달라졌다. 후반 41분 토마스 뫼니에의 크로스를 로멜루 루카쿠가 마무리해 한 골을 따라붙었다. 불과 3분 뒤에 레안드로 트로사르의 크로스를 유리 틸레망스가 헤더로 연결하며 경기를 원점으로 돌렸다. 이후 연장 후반 종료 직전 페널티킥으로 추가 실점을 허용하며 패배했다.

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끔찍한 패배의 결과, 결국 불화까지 번지고 말았다. 선데이가디언은 '세네갈 축구 국가대표팀 캠프는 그야말로 아수라장이 되었다'며 '패배에 이은 탈락에 팀의 에이스 선수가 또 한 번 전례 없는 행동을 보였다. 파페 게예는 언론을 충격에 빠뜨리며 국가대표팀에서 잠정적으로 물러나겠다고 발표했다. 만약 현 감독, 코치가 자리를 유지하면, 대표팀 활동을 중담하겠다고 했다'고 전했다.

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이어 '게예는 세네갈 대표팀에서의 자신의 미래가 코칭 스태프의 개편에 달려 있다고 명확히 밝혔다. 이는 현재 대표팀 내 갈등이 얼마나 심각한지를 보여주는 단적인 예다'고 덧붙였다.

이유는 단연 전술 문제였다. 선데이가디언은 '벨기에전 전략적 실책이 선수단 내 반발을 일으켰다. 라커룸 내 경험 많은 선수들 상당수가 게예의 결정에 동조하는 듯한 모습을 보인다'고 했다. 세네갈 대표팀을 뒤흔든 선수와 코치진의 갈등이 빨리 봉합될 수 있을지도 계속해서 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com