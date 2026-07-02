'재혼' 김구라, ♥12살 연하와 부부싸움 언급 "아내 주관 세, 절대 안 진다"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김구라가 재혼한 아내를 언급하며 현실 부부의 일상을 유쾌하게 전했다.

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1일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에는 배우 류수영, 최진혁, 윤시윤, 그룹 B1A4 산들이 게스트로 출연했다.

이날 윤시윤은 하수구 청소, 내성발톱, 여드름 압출 영상 등을 즐겨 본다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이에 김국진은 "더러운 걸 보면 흥분하는 스타일이냐"고 농담을 건넸고, 김구라는 "정리되는 과정이 흥분인 거지, 더러운 걸 보고 좋아하는 사람이 어디 있냐"고 대신 설명하며 웃음을 자아냈다.

이어 윤시윤은 "더러워도 감싸주고 싶은 여자가 있다. '이게 왜 귀엽지? 닦아주고 싶지? 챙겨주고 싶지?'라는 마음이 들면 제가 좋아하는 것 같다"고 자신의 연애관을 밝혔다.

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이를 들은 김구라는 "원래 지저분한 여자를 좋아하는 게 아니라, 지저분해도 끌리는 여자가 있다는 거구나. 그러면 닦아주고 싶고?"라고 정리했고, 윤시윤은 "맞다. 연애하면 약간 아빠병이 생긴다. 딸처럼 느껴질 때 '나 이 여자 좋아하는구나' 한다"고 공감했다.

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이후 김구라는 "주관이 센 여자는 안 좋아하겠다"고 추측하다가 돌연 자신의 아내를 언급해 시선을 모았다.

그는 "내가 주관이 센 여자랑 살고 있다"고 털어놨고, 이를 들은 유세윤은 "주관 대 주관이다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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김구라는 "내가 싸울 때 그런다. '우리 이거(이렇게 싸우는 거) 건전한 거야. 의견이 정반합으로 만나야 한다. 난 내 얘기만 듣는 거 싫다. 너도 얘기해'라고 한다"고 너스레를 떨었다.

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이에 유세윤이 "형수님도 안 지시지 않냐"고 묻자, 김구라는 "맞다. 우리 집사람도 안 진다"라고 솔직하게 답해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편 김구라는 2015년 전 부인과 18년간의 결혼 생활을 마무리하고 합의 이혼했다. 이후 2020년 12세 연하의 비연예인과 재혼했으며, 이듬해인 2021년 둘째 딸을 품에 안았다.