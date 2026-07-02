라이머, 안현모와 이혼 3년만 속내 "사는 건 편한데 마음이 외로워" ('신랑수업')

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[스포츠조선 이우주 기자] '신랑수업2' 김성수가 절친 라이머에게 박소윤을 소개하다가 질투심에 휩싸인다.

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금요일 밤 9시로 편성을 변경해 7월 3일(금) 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김성수가 라이머에게 일일 '헬스 트레이너'로 도움을 요청하는 것은 물론, 박소윤을 초대해 셋이 식사를 하며 '대환장 케미'를 발산하는 하루가 펼쳐진다.

이날 김성수는 라이머에 대해 "제가 모델, 라이머가 래퍼로 연예계에 갓 데뷔했던 20대 시절, 헬스장에서 만나 운동하며 친해진 사이"라고 밝힌다. 이후 헬스장에서 라이머와 만난 김성수는 "여전히 피부 좋네"라며 반갑게 인사한다. 라이머는 "제가 사실 피부는 타고난 것 같다"고 너스레를 떨면서도, "요리하는 걸 좋아해서 집에서 배달 음식을 한 번도 시켜 먹은 적이 없다"며 철저한 관리남 면모를 보인다. 김성수는 "아, 그래? 그럼 넌 다시 결혼할 필요는 없겠다"라고 조용히 '팩폭'하고, 라이머는 "사는 건 편한데 마음이 외롭다"는 찐 속내를 고백해 짠내 웃음을 안긴다.

대환장 케미 속, 김성수는 "소윤이와 동반 패션쇼 무대에 서게 됐다"며 라이머에게 '일일 트레이너'로 몸을 만들어달라고 청한다. 이후 두 사람은 본격적으로 운동에 들어간다. 특히 두 사람은 근력의 척도인 '3대 몇'(스쿼트·벤치프레스·데드리프트) 총중량을 측정해 보는데, 라이머는 30년 가까이 운동한 '헬스인'답게 "한창 때 '3대 500'을 쳤다"고 호기롭게 외친다. 과연 이날 그가 자신의 실력을 제대로 증명할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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운동을 마친 김성수는 라이머의 단골 국밥집으로 식사를 하러 간다. 김성수는 이 자리에 박소윤을 초대해 라이머를 소개한다. 그런데 박소윤은 "저를 처음 보세요?"라고 라이머에게 묻더니, "우리 예전에 프라이빗한 자리에서 가깝게 봤는데…"라고 돌발 폭로한다. 라이머는 "이게 뭐지?"라며 진땀을 뻘뻘 흘리고, 김성수는 갑자기 둘 사이를 의심하면서 질투심을 드러낸다. 급기야 김성수는 박소윤이 라이머와 종교, 음식 취향 등에서 공감대를 형성하자 "여기 소개팅 자리 아니다!"라고 강력 경고해 현장을 뒤집어 놓는다.

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과연 박소윤이 라이머와 과거 어떤 인연이 있었던 것인지, 세 사람의 아찔한 만남은 7월 3일(금) 밤 9시 채널A '신랑수업2' 16회에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com