"대충격" 일본 월드컵 조기 탈락한 이유, 日 국대 폭탄 선언..."축구, 국민 스포츠 되지 못하면 우승 불가"

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 대표팀 미드필더 가마다 다이치가 일본이 월드컵에서 우승하기 위한 조건을 밝혔다.

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글로벌 축구 매체 비사커는 2일(한국시각) '가마다 다이치는 축구가 국민 스포츠가 되지 않는다면 월드컵에서 우승할 수 없을 것이라 경고했다'고 보도했다.

2026년 북중미월드컵에 참가한 일본의 각오는 호기로웠다. 목표는 우승이었다. 토너먼트 승리가 없는 기록을 보면 허무맹랑할 수 있으나, 일본 선수단의 전력과 기세를 고려하면 충분히 가능할 수 있다는 평가까지 나왔다. 하지만 세계의 벽은 일본에 쉽게 길을 내주지 않았다. 조별리그 단계에서는 기세가 좋았다. '강호' 네덜란드와 2대2 무승부를 거둔 후 튀니지를 4대0으로 완파했다. 스웨덴과 1대1 무승부를 기록하며 32강에 순탄하게 올랐다. 하지만 토너먼트 대진운이 최악이었다. 곧바로 우승 후보' 브라질을 마주하며 1대2 패배, 탈락을 피하지 못했다.

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세계 최강을 노리는 일본으로서는 아쉬운 결과다. 토너먼트에 3회 연속 진출하면서도 성과를 내지 못한 점은 발전 중인 일본 축구에 뼈아픈 진실이다. 일본 대표팀 미드필더 가마다 다이치는 이런 현실을 극복하기 위해서 필요한 조건을 직접 언급했다.

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비사커는 '일본은 우승을 목표로 했고, 다크호스로 꼽히기도 했다. 하지만 32강에서 탈락하며 월드컵에서 단 한 번도 토너먼트 승리를 거두지 못했다. 일본에서 축구는 야구를 비롯한 수많은 다른 스포츠 와 경쟁해야 하는데, 가마다는 축구가 발전하려면 이런 상황이 바뀌어야 한다고 했다'고 보도했다.

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가마다는 "우승 트로피를 들어 올리겠다는 진정한 야망을 가진 국가가 되려면 더 높은 수준의 선수들을 보유해야 한다. 아직 부족한 부분이 있다. 일본 축구에 대한 관심을 계속 높이고 더 발전시켜야 한다. 만약 축구가 일본의 국민 스포츠가 되지 못한다면 , 우리는 우승할 수 없을 것이라 생각한다"고 주장했다.

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가마다의 주장은 다른 스포츠로 이탈할 수 있는 여러 체육 인재들을 축구로 불러들어야 한다는 의견이다. 일본은 여전히 야구 인기가 최정상인 국가, 오타니 쇼헤이의 등장과 WBC에서의 연이은 선전으로 기대감이 더 큰 종목이다. 그렇기에 축구로서는 인재를 발굴하는 과정도 야구보다 더 어려울 수밖에 없다.

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다만 인재 유입을 위해선 일본 대표팀의 선전이 선행되어야 하는 것도 사실이다. 월드컵 혹은 국제 대회나, 유럽 리그에서 스타급 선수의 등장이 국민 스포츠 등극에 영향을 미칠 수밖에 없다. 가마다의 주장이 일본 축구 발전에 또 하나의 지표가 될 수 있을지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com