백일섭 "父 외도로 엄마만 넷, 친모는 죽을 결심까지"..가슴 아픈 가족사 고백

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 백일섭이 가슴 아픈 가족사를 털어놨다.

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2일 유튜브 채널 '꼬꼬할배 백일섭'에는 '돌아올 고향이 있다는 건 행복한 거다...나 오늘 쫌 짠하다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백일섭은 고향 여수를 찾아 어린 시절을 떠올렸다. 그는 "태어나서 초등학교 졸업할 때까지 살았고, 중1 때 근처로 이사 가서 고1 때까지 살다가 서울로 올라갔다"고 말했다.

백일섭은 "아버지가 바람을 피우니까 내가 두세 살 때 (어머니가) 나를 업고 죽어버린다고 근처 바닷가로 갔다고 하더라"며 "내가 업혀 있는데 '엄마, 신발~ 신발~'이라고 했고, 어머니가 신발을 주우러 가는 사이에 죽을 생각을 접었다고 하더라"며 담담하게 털어놨다. 그러면서 "고향에 대한 아름다운 추억은 없다. 내 인생 자체가 그런 것 같다"고 덧붙였다.

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또 백일섭은 "이곳에서는 둘째 엄마까지 살고 다른 곳에서는 셋째, 넷째 엄마까지 봤다"며 씁쓸한 미소를 지었다.

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그는 "초등학교 3학년 때 어머니와 헤어졌다. 내가 집 근처에서 노는데 어머니가 집 떠나면서 '일섭아, 엄마 간다'고 했는데 내가 '잘 가'라고 했다고 하더라. 나는 어머니가 금방 올 줄 알았던 건데 어머니는 그 말이 굉장히 섭섭했다고 하더라"고 회상했다. 이어 "어머니는 날 데리고 갈 생각이 있었는데 내가 왜 안 따라갔는지 모르겠다"고 말했다.

한참 뒤 어머니와 재회했던 일도 떠올렸다. 백일섭은 "어머니가 나를 서울 구경 시켜준 적이 있는데 나와 함께 살려고 데려간 거였다"며 "'엄마랑 여기서 살자'고 했는데 내가 같이 안 살고 돌아왔다"고 밝혔다.

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그러면서 "고향에 와봐야 다른 엄마가 있는데 왜 엄마하고 같이 안 살고 굳이 돌아오려고 했는지 지금도 모르겠다. 정말 불가사의하다"라고 말했다.