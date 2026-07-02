미자, 1억 손실에도 하닉 '몰빵'…누리꾼 싸늘 반응 "부자 걱정 안 한다"

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 미자가 주식 투자 실패 후 다시 SK하이닉스에 집중 투자한 사실을 공개한 가운데 온라인에서는 엇갈린 반응이 이어지고 있다.

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지난 1일 유튜브 채널 '미자네 주막'에는 '며칠 전 주식으로 1억 잃은 미자. 야수의 심장으로 다시 몰빵한 종목은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 미자는 건설주 투자 실패로 약 1억 원에 가까운 손실을 봤다고 털어놨다. 그는 "손실을 확정한 뒤 남편 앞에서 처음으로 엉엉 울었다"며 당시 심경을 고백했다.

하지만 좌절은 오래가지 않았다. 남편 김태현은 "다음 날 바로 SK하이닉스에 돈을 넣더라"고 밝혔고 미자 역시 "손해 본 돈은 메우고 나와야 한다는 생각이었다"며 이른바 '몰빵' 투자를 인정했다.

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최근 개인투자자들 사이에서는 인공지능(AI) 반도체 열풍으로 SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체주에 자금이 몰리면서 '나만 기회를 놓칠까 봐 투자한다'는 포모(FOMO·Fear Of Missing Out) 심리도 확산하고 있다. 썸트렌드 MCP 분석에 따르면 올해 5월 포모 관련 온라인 언급량은 지난해 이후 가장 높은 수준을 기록했으며, '불안', '공포', '매수' 등이 주요 연관어로 나타났다.

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그는 "최근에는 주식 방송 섭외까지 들어온다"며 "제가 무슨 영향력이 있겠느냐. 저는 그냥 개미 투자자"라고 웃어 보였다.

다만 영상 공개 이후 온라인 반응은 엇갈렸다.

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일부 누리꾼들은 "손실을 솔직하게 공개한 점은 공감된다", "주식하는 사람이라면 한 번쯤 겪는 일"이라는 반응을 보였지만, 다른 한편에서는 "도박처럼 소비되는 주식 콘텐츠가 피곤하다", "이게 뉴스가 될 일이냐", "손실 규모를 보면 애초에 투자 여력이 큰 것 아니냐"는 냉담한 의견도 이어졌다.

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한편 미자는 최근 유튜브에서 건설주 손실과 SK하이닉스 재투자 과정을 잇달아 공개하며 투자 일상을 솔직하게 전하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com