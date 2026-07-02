쌈디, 자택서 수억대 시계 도난..."시계방 CCTV로 범인 잡았다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 쌈디가 과거 자택에 도둑이 들어 고가의 시계를 도난당했던 충격적인 일화를 공개했다.

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2일 유튜브 채널 '인생84'에는 "쌈디의 하루"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 쌈디는 자신의 집을 찾은 기안84에게 "금고 위치도 안 알려줄 거다. 우리 집에 도둑 들었다"라고 털어놨다.

쌈디는 "집에서 가장 화려한 풀다이아 시계를 훔쳐 갔다"라며 "그걸 훔쳐서 내가 자주 가는 시계방에 위탁 판매를 맡겼더라"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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그는 "똑같은 시계를 갖고 있는 친구가 시계를 보러 갔는데 '우리랑 똑같은 시계가 하나 있다'고 하더라"며 "시계방 가서 보니까 번쩍번쩍한 시계가 있더라. 내가 손목이 얇으니까 내 손목에 맞춰서 찼을 거 아니냐. 직접 차봤는데 내 손에 딱 맞더라. 내 거다"고 했다. 이어 "줄 길이 조절하는 거 없지 않냐고 했더니 없다고 하더라"고 당시 상황을 설명했다.

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곧바로 경찰에 신고한 쌈디는 매장과 함께 수사에 협조했다. 쌈디는 "크리스마스 이브날 아침 10시에 시계방 문 열자마자 경찰과 가서 CCTV로 도둑을 확인했다"라며 "신분증 복사 해놓고 갔더라. 그 친구는 바로 크리스마스 이브날 잡혀갔다"라고 밝혔다. 다만 그는 "도난당했던 시계라 기운이 안 좋아서 바로 팔았다"라고 덧붙였다.

이에 기안84는 "도둑 들면 좀 겁나겠다. 마주쳐서 칼 맞으면 어떻게 하냐"라고 걱정했다. 쌈디는 "그 일 이후로는 집에서 찍는 촬영은 안 하게 됐다"라면서 "비싼 거 보여달라고 하면 보여 주겠냐. 사람 못 믿는다"라고 솔직한 심정을 전해 안타까움을 자아냈다.

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그러면서 2년 전부터 복싱을 시작했다는 쌈디는 "집 도둑 들었을 때 만약 도둑이랑 나랑 마주쳤으면, 그럴 때를 대비해야겠다는 생각에 격투기든 뭐든 하나는 배워야겠다는 생각을 했다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com