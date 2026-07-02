"명품 로고 의존, 마음 허한 것"…선우용여, '명품 과시'에 직설

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 선우용여가 자신만의 현실적인 소비 철학을 공개하며 '명품 소비'에 대한 소신을 밝혔다.

Advertisement

2일 유튜브 채널 순풍 선우용여'에는 "아울렛 VVIP 선우용여 미친 가격에 명품 건지는 법 대공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 선우용여는 20년 넘게 아울렛을 다닌 경험을 바탕으로 현명하게 쇼핑하는 노하우를 소개하며 "돈은 무조건 아끼는 게 아니라 잘 써야 한다"며 가격보다 가치에 집중하는 소비 습관을 강조했다.

선우용여는 "내가 제일 싫어하는 게 브랜드 로고가 크게 적힌 거다"라면서 "미안하지만 마음이 허한 사람들이 로고에 의존하는 것 같다"라고 솔직하게 말했다. 이어 "너무 안쓰러워 보인다. 난 그런 거에 연연하고 싶지 않다"라면서 "옷보단 사람을 봐야 한다. 그 사람의 품격"이라며 자신의 철학을 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "가격이 아니라 가치 있게 써야 한다. 나를 위해서 쓰면 돈을 아끼는 건가, 소비하는 건가 좀 생각하면서 쓰셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

Advertisement

다만 명품 자체를 부정하는 것은 아니라고 선을 그었다. 그는 "5만 원짜리 옷을 사면 한 번 입고 끝일 때가 있다. 근데 100만 원짜리 옷을 사서 10년 입으면 1년에 10만 원이다. 따지고 보면 오래 입으니까 비싼 게 아니다"라면서 단순한 가격보다 활용도와 내구성을 따져야 한다고 설명했다.

그러면서 선우용여는 "명품, 명품 말하지 말고 옷 잘 수선하는 집 하나 알아두는 것도 팁이다"라며 "아울렛에서는 마음에 드는 옷을 발견하고 내가 입어서 예쁜데 작다. 그럴 때 난 산다. 수선을 하면 내 몸에 딱 맞는 옷으로 다시 태어난다"고 자신만의 쇼핑 비법도 공개했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com