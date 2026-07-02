박정수, '정경호 父' ♥정을영에 25년 헌신했는데 "견디지 못할 듯..툭하면 집 나가"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박정수가 정을영 PD를 향한 애정과 함께 솔직한 고민을 털어놨다.

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1일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 ''합은 좋은데 좀 떨어지세요' 박성준도 놀란 박정수♥정을영 반전 궁합'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박정수는 풍수·역학 전문가 박성준을 작업실로 초대해 정을영과의 궁합을 상담했다. 그는 "영감이랑 끝까지 살기는 살겠냐. 왜 이렇게 삐지냐. 툭하면 집을 뛰쳐나간다. 내가 그렇게 못살게 집을 뛰쳐나가게 하는 여자냐"고 토로했다.

이에 박성준은 "남편과 마음의 합이 있긴 있지만 결이 다른 분이긴 하다"며 "(정을영은) 자기만의 기준도 강하고 통제나 억압을 싫어하고 시니컬하고 냉소적인 면이 있다. 욕망적인 것도 있는데 아내로부터 잔소리를 들을 수 있는 환경을 자주 만들 수 있는 에너지를 갖고 있다"고 분석했다.

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박정수가 "아주 자주 만든다"고 맞장구치자, 박성준은 "박정수의 남편 자리에는 견뎌야 하는 남자가 들어와 있다"고 말했다. 그러자 박정수는 "나 견디지 못할 것 같은데 견뎌야 하냐"며 한숨지었다.

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박성준은 "기본적으로 잘 참고 견디고 버티다가 끝내 폭발하는 경향이 있긴 하지만 그래도 견디니까 두 분이 인연을 유지하고 살 수 있다"며 "(정을영이) 밖으로 돌 수 있는 공간(작업실)이 있어서 두 분을 돈독하게 만드는 데 기여하고 있는 것 같다"고 설명했다.

또한 정을영에 대해서는 "집안에 누가 들어와도 밖으로 나가고 싶은 에너지가 많은 분이다. 생각도 많고 섬세하면서 의구심도 많은 분이라 까다로운 부분도 있다"며 "그렇기 때문에 밖으로 도는 게 오히려 두 분 관계에서는 좋을 수도 있다"고 덧붙였다.

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박정수는 "뛰쳐나갈 때마다 내가 참아야 되냐"며 "들어오긴 들어오냐"고 물었다. 이에 박성준은 "뛰쳐나가서 있을 공간이 어딘지만 알고 있으면 가끔씩 나가게 하는 것도 두 분의 관계를 돈독하게 할 수 있는 것 같다"며 "관심을 끊으면 들어오고 관심을 가지면 또 나간다"고 답했다.

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이어 박정수는 정을영을 향한 애틋한 마음도 털어놨다. 그는 "예전에는 내가 너무 그 사람을 사랑하고 좋아했으니까 늘 헌신적이었다. 어디를 가다 뭘 보면 '그 사람이 좋아하는 건데'라고 하면서 사다 줬다. 마음은 안 그런 거 같지만 내가 열심히 어미 새가 먹이 주듯 갖다가 챙겼다"며 "당신은 몸만 건강하게 유지해 가면서 내 옆에 있어 주면 된다고 생각했다"고 말했다.

다만 "잘해주면서도 말은 세게 하는 편"이라고 고백했고, 박성준은 "칼자루를 많이 쥐고 있다. 보일 때는 칼로 내쳐야 하는 에너지를 갖고 있어서 말에 약간 선을 낮추면 더 좋을 것 같다"고 조언했다.

결국 박정수는 "죄송하다. 우리 남편은 오죽하겠냐. 나도 내 자신이 밉다"고 자책했다.

한편 박정수는 1975년 사업가와 결혼했지만 두 자녀를 두고 합의 이혼했다. 이후 2001년부터 배우 정경호의 부친 정을영 PD와 25년째 사실혼 관계를 유지하고 있다.