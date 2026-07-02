이게 바로 바이킹의 후예, 홀란 진짜 괴물인가...'생간+생우유 ' 하루 6000칼로리 섭취→생애 첫 월드컵 미친 득점력 폭발

사진캡쳐=하버닷컴

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[스포츠조선 김대식 기지]바이킹의 피를 제대로 물려받은 엘링 홀란이다.

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노르웨이는 1일(이하 한국시각) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 코트디부아르와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 2대1로 승리했다. 1998년 프랑스월드컵 이후 무려 28년 만에 본선 무대를 밟은 노르웨이는 사상 최초로 월드컵 토너먼트 승리를 따내며 새 역사를 썼다. 전반 39분 안토니오 누사가 선제골을 넣었지만 후반 29분 아마드 디알로에게 동점골을 내주며 위기를 맞았다. 그러나 후반 41분 홀란이 페널티 지역에서 침착한 마무리로 결승골을 터뜨리며 승부에 마침표를 찍었다. 이 골로 홀란은 이번 대회 5호골을 기록, 득점 선두 리오넬 메시(인터 마이애미)를 단 한 골 차로 추격하며 득점 단독 2위에 올랐다.

홀란의 활약은 조별리그부터 시작됐다. 지난달 17일 이라크와의 조별리그 1차전에서 전반 29분과 43분 연속골로 멀티골을 터뜨리며 노르웨이의 4대1 대승을 이끌었다. 월드컵 데뷔전에서부터 두 골을 기록한 홀란은 이후에도 꾸준한 득점력을 이어가며 3경기 연속골이라는 기록도 세웠다. 노르웨이는 오는 6일 브라질과 8강 진출을 놓고 격돌한다.

로이터연합뉴스

경기장 밖에서도 홀란의 '바이킹 기질'은 화제다. 튀르키예 매체 하버닷컴은 2일 홀란의 바이킹 사랑이라며 홀란의 바이킹스러운 모습을 주목했다.

매체에 따르면 홀란은 아버지 알프잉에 홀란과 함께 13만4천달러(약 2억원)원억를 들여 노르웨이 역사상 가장 비싼 책인 스노리 스투를루손의 바이킹 왕들의 사가 1594년판을 구입해 고향 브뤼네의 도서관에 기증했다.

로이터연합뉴스

또한 숲에서 장작을 패며 체력을 단련하고, 훈련 후에는 생우유를 마시는가 하면 심장과 간 등 내장 부위도 즐겨 먹는다. 하루 섭취 열량은 무려 6000칼로리에 달한다. 룩셈부르크에는 '약탈'이라는 뜻의 '필리지'라는 이름의 투자회사를 소유하고 있는 것으로 알려졌다.

이번 대회에서 노르웨이는 축구적으로만 화제가 되고 있지 않다. 대회를 앞두고 찍은 바이킹스러운 노르웨이 국가대표팀의 특별 촬영도 화제가 됐다. 대회가 시작된 후에는 바이킹 세리머니가 많은 관심을 받고 있다. 노르웨이 선수들과 팬들은 경기가 끝나고 다같이 경기장에 앉아서 노를 젓는 세리머니를 펼친다. 주장인 마르틴 외데고르의 북소리에 맞춰서 진행하면 그야말로 장관이다.