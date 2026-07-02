"절대 레드카드가 아니다" 16강 진출에도 '분노한' 미국 포체티노 감독..발로건 퇴장에 "상대 선수를 밟으려는 의도가 없었다"

(260702) -- SAN FRANCISCO, July 2, 2026 (Xinhua) -- Mauricio Pochettino, head coach of the United States, cheers after winning the round of 32 match between the United States and Bosnia and Herzegovina at the 2026 FIFA World Cup at San Francisco Bay Area Stadium in San Francisco, the United States, July 1, 2026. (Xinhua/Cao Can)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - July 1, 2026 U.S. coach Mauricio Pochettino celebrates with fans after the match as United States qualify for the round of 16 stage of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales

(260702) -- SAN FRANCISCO, July 2, 2026 (Xinhua) -- Referee Raphael Claus (front) shows a red card to Folarin Balogun of the United States during the round of 32 match between the United States and Bosnia and Herzegovina at the 2026 FIFA World Cup at San Francisco Bay Area Stadium in San Francisco, the United States, July 1, 2026. (Xinhua/Cao Can)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"(발로건은) 절대 레드카드가 아니다. 상대 선수를 밟으려는 의도가 전혀 없었다."

Advertisement

미국 축구 대표팀 사령탑 마우리시오 포체티노 감독이 북중미월드컵 16강 진출 후 퇴장 판정에 분노를 표출했다.

포체티노 감독이 이끈 미국 축구 대표팀은 2일(한국시각) 미국 샌프란시스코 베이 에이리어 스타디움에서 벌어진 보스니아 헤르체고비나와의 월드컵 32강전 2대0 승리, 16강에 올랐다. 미국의 16강 상대는 세네갈을 연장 혈투 끝에 극적으로 제압한 벨기에다.

미국은 보스니아를 상대로 한명이 퇴장 당하는 수적 열세에서도 2골차 완승을 거뒀다. 주전 골잡이 발로건이 전반 종료 직전 결승골을 터트렸다. 그는 1-0으로 앞선 후반 19분 레드카드를 받고 바로 그라운드를 떠났다. 주심은 발로건이 상대 타리크 무하레모비치의 발목을 밟은 행위에 심각한 반칙 행위로 판단했다. 미국은 후반 37분, 말릭 틸만이 프리킥으로 추가골을 터트렸다.

Advertisement

포체티노 감독은 경기 후 기자회견에서 "우리의 감정을 설명하기 어렵다. 선수들이 대단했다고 생각하며, 월드컵에 쉬운 경기는 없다"면서 "지난 5~6주 동안 우리가 성장해 온 방식에서 팀의 성숙함이 정말 놀랍다"라고 칭찬했다. 그는 이번 대회 3골로 승리에 큰 공을 세우고 있는 발로건의 퇴장 판정에 대해 아쉬움을 드러냈다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - July 1, 2026 U.S. coach Mauricio Pochettino celebrates after the match as United States qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY

United States' Folarin Balogun (20) reacts after scoring his team's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)

Bosnia's Tarik Muharemovic (4) reacts after a tackle form United States' Folarin Balogun (20) during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)

Advertisement

세르게이 바르바레즈 보스니아 감독은 VAR(비디오 판독) 후 확정된 이 결정이 공정했다고 말했지만, 포체티노의 생각은 달랐다. 그는 "이것은 결코 레드카드가 아니다. TV로 봐도 상대 선수를 밟으려는 의도는 절대 없었다"라며 "그것은 축구에서 정상적인 동작이었다. 우연히 발생한 일이며 절대 고의가 아니다. 그렇기 때문에 절대 레드카드가 아니다"고 주장했다.

포체티노는 발로건이 라커룸에서 실망하며 슬퍼했다고 전했다. 포체티노는 "우리가 16강에 진출했기 때문에 발로건도 역시 기뻐하고 있다. 그는 이런 종류의 상황이 일어날 수 있다는 점을 이해해야 한다"면서 "그가 분명 우리를 다시 도울 수 있게 되기를 바란다. 우리가 다음 라운드에 진출하기를 희망한다"고 말했다. 발로건은 퇴장으로 불가피하게 다음 벨기에전을 결장하게 됐다.

Advertisement

포체티노는 미국 남자 대표팀 감독 최초로 월드컵 본선서 3승을 거둔 사령탑이 됐다. 종료 휘슬이 울린 후 선수 및 스태프들과 포옹, 관중석의 팬들과 함께 승리 세리머니를 펼치기도 했다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com