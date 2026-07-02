'LA댁' 쿨 유리, 7년만 한국왔다..이지혜와 재회하자 '눈물'

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 쿨 출신 유리가 7년 만에 한국을 찾았다.

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2일 유튜브 채널 '관종언니'에는 '이지혜 찐친 언니들! 쿨 유리, 백지영 처음 공개하는 눈물나는 30년 우정 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 이지혜는 유리를 만나기에 압서 긴장하며 "2년전 LA 여행 이후로 처음 만난다"고 말했다.

이어 이지혜는 유리가 집에 문을 열고 들어오자마자 눈물을 보였다.

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이지혜는 유리에 대해 "역사 속에서 사라진 인물"이라고 장난치며 본인 소개를 부탁했다. 유리가 다소 올드한 방법으로 인사하자 이지혜는 구박했다. 이에 유리는 "나이가 50이라서..7년 만에 나와서 잘 모르겠다. 유튜브를 어떻게 하는지 잘 모르겠다"며 부끄러워했다.

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이지혜는 유리에 대해 "쿨로 활동하고 어느 순간 결혼과 출산을 하고 미국에서 지내고 있다. 한국에는 몇 년 만에 온 거냐"고 물었고, 유리는 "7년 만에 왔다"고 재차 강조했다.

결혼하고 미국간지 12년 됐다는 유리는 "아이들은 영어를 잘한다. 한국, 영어 이중 언어를 쓰니까 너무 좋다"고 전했다.

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한편 유리는 지난 2014년 골프선수 겸 사업가와 결혼해 슬하에 세 자녀를 두고 있다. 현재 미국 LA에 거주 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com