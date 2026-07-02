오스틴 따라온다고? 괴력 발휘해 도망가면 된다… 강백호 2G 연속 홈런포! 다시 타점 1위 [대전 현장]

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 4회말 강백호가 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 강백호가 또 한 번 아치를 그렸다.

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강백호는 2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KT 위즈와의 홈경기에 4번타자 겸 지명타자로 선발 출전했다.

3회말 한화 타선이 화끈하게 터졌다. 선두타자 강백호의 안타를 시작으로 노시환의 홈런, 허인서의 2루타, 김태연 심우준 최인호, 요나단 페라자 문현빈이 안타를 때려냈다.

7-0으로 벌어진 점수. 다시 강백호 타석이 돌아왔다. 강백호는 바뀐 투수 주권의 3구째 투심을 받아쳤고, 타구는 그대로 가운데 담장을 넘어갔다. 비거리 135m의 대형 홈런.

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강백호는 전날(1일)에 이어 2경기 연속 홈런을 날렸다. 노게임으로 선언된 6월30일까지 하면 3경기 연속 홈런포다.

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이 홈런으로 강백호는 2타점을 더하며 시즌 81타점 째를 기록했다. 전날 오스틴(LG)이 4타점을 올리면서 79타점으로 강백호와 공동 1위가 됐다.

고척 스카이돔에서 키움 히어로즈와 경기를 하고 있는 오스틴은 3회까지 두 타석을 들어서며 타점을 올리지 못했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com