이혜영 의붓딸, 美 미슐랭 1스타 셰프였다 "母, 직원들 앞에서 경고 날려"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이혜영의 딸의 반전 이력이 공개됐다.

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2일 이혜영의 유튜브 채널에서는 '미쉐린 1스타 경력, 딸에게 배우는 건강식 4종'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

의붓딸을 만나러 미국에 갔던 이혜영. 모녀는 함께 장을 보고 들어왔다. 요리 초보인 이혜영은 딸에게 요리를 배우기로 했다. 야채, 닭가슴살 오븐구이 등을 선택한 딸은 "(엄마가) 야채를 좋아하고 건강식인 것도 중요해서 브로콜리와 미니양배추를 구웠고 닭가슴살을 건강하게 오븐에 구울 것"이라며 이혜영을 위해 건강식을 선택했다.

제작진은 딸에게 "뉴욕 레스토랑에서 일하셨던 거냐"고 물었고 딸은 "미슐랭 1스타 한식당에서 일하다 왔다. 거기서 요리를 하다가 목 디스크가 생겨서 (퇴사했다)"라고 밝혔다.

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"서현이한테 요리 배워본 적 있냐"는 질문에 이혜영은 "배워본 적은 없고 어렸을 때 스무디를 많이 만들어줬다. 자기가 연구했다"고 밝혔다.

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요리를 배우며 이혜영은 딸의 인턴 시절을 떠올렸다. 이혜영은 "옛날에 인턴하는 데가 있었는데 예고 없이 빵을 직원들 거까지 다 사가지고 갑자기 나타났다. '이혜영 아니야?' 하는데 빵을 탁 놓고 '여기 하루라도 1분이라도 늦게 오면 나한테 연락하라고. 가만두지 말라'고 하고 멋있게 나왔다"고 밝혔다. 그러면서 이혜영은 딸에게 "그때 창피했지?"라고 물었고 딸은 "응"이라 답해 웃음을 안겼다.

제작진이 "성의 없이 말하는 거 같다"고 하자 딸은 "생각하기 싫어서 응이라 한 것"이라 밝혔다. 이혜영은 "절대 지각하지 말라는 뜻이었다. 그런 걸 가르쳐주고 싶었다. 근데 너무 오버했나보다"라고 반성했다.

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wjlee@sportschosun.com