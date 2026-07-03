'몸이 보물인데...' 데굴데굴 슬라이딩, 부상 걱정 많은데 몸 사리지 않는 플레이 후속타 터지며 득점까지[고척현장]

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 1회초 1사 1, 3루. 송찬의 2루타 때 1루주자 문보경이 3루에서 슬라이딩 세이프 되었다. 몸을 살피고 있는 문보경. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 1회초 1사 1, 3루. 송찬의 2루타 때 1루주자 문보경이 3루에서 슬라이딩 세이프 되었다. 몸을 살피고 있는 문보경. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

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[고척=스포츠조선 송정헌 기자] LG 트윈스 '보물' 문보경인데...

문보경이 경기 도중 몸을 사리지 않는 플레이로 타점과 득점을 만들었다. 2일 서울 고척 스카이돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 주중 3연전 마지막 경기. LG 트윈스 문보경은 4번 지명 타자로 선발 출전했다.

LG는 1회부터 선취 3득점을 올렸다. 1회초 선두타자 천성호가 볼넷으로 출루했다. 다음 타자 박해민 내야땅볼 1사 2루. 오스틴 볼넷으로 1사 1, 2루에서 문보경이 선취점을 올리는 1타점 적시타를 날렸다.

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이어진 1사 1, 3루에서 송찬의가 좌측 펜스 앞까지 날아가는 큼지막한 타구로 2루타를 날렸다. 3루주자 오스틴은 득점했고, 1루주자 문보경은 3루를 향해 내달렸다. 좌익수 앞으로 날아가는 2루타라 3루까지는 쉽지 않았으나 문보경은 3루까지 힘차게 달렸다.

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 1회초 1타점 적시타 날린 LG 문보경. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

1회초 1사 1, 3루. 송찬의 2루타 때 1루주자 문보경이 3루에서 슬라이딩하고 있다.

태그를 피해 힘차게 슬라이딩하는 문보경.

키움 여동욱 3루수가 볼을 잡았을 때 문보경은 3루에 도착하지 못했다. 문보경은 태그를 피하며 왼손을 3루 베이스를 향해 쭈욱 내밀었다. 태그는 피했으나 몸이 균형을 잃고 뒤집혔다. 그 사이 손이 떨어졌으나 재빠르게 3루를 다시 터치하며 3루에서 세이프가 됐다.

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이후 문성주 2루수 앞 내야 땅볼 타구 때 3루주자 문보경은 여유있게 추가 득점에 성공했다. 3루가 아닌 2루에 있었다면 추가 득점을 할 수 없었다.

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 1회초 1사 1, 3루. 송찬의 2루타 때 1루주자 문보경이 3루에서 슬라이딩 세이프되고 있다. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 1회초 1사 1, 3루. 송찬의 2루타 때 1루주자 문보경이 3루에서 슬라이딩 세이프되고 있다. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 1회초 1사 1, 3루. 송찬의 2루타 때 1루주자 문보경이 3루에서 슬라이딩 세이프되고 있다. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

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문보경은 지난주 경기에서 발목 부상을 당했다. 최근 경기 대타로만 나서다 1일부터 지명타자로 선발 출전하고 있다. 아직도 발목이 완벽한 상태가 아니었으나 힘찬 베이스러닝을 펼친 것이다.

3루에 슬라이딩 세이프 이후 정수성 코치와 트레이너까지 나와 문보경의 몸 상태를 확인했다. 모두가 걱정스럽게 바라봤으나 문보경은 괜찮다며 플레이를 이어갔다.

LG는 문보경의 활약 속에 키움의 추격을 뿌리치고 7-5로 승리하며 기분 좋은 위닝시리즈를 달성했다.

2일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 1회초 1사 1, 3루. 송찬의 2루타 때 1루주자 문보경이 3루에서 슬라이딩 세이프되고 있다. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/