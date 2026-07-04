"박지성이 한국 축구 구한다!" 日도 깜짝 조명, 韓 축구 레전드 등장 주목→"K-축구 혁신위원회 출범"→"최고 풀백 이영표, 박주호도 합류"

사진=스포츠조선 DB

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[스포츠조선 이현석 기자]일본도 박지성의 축구계 혁신을 위한 움직임에 주목했다.

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문화체육관광부는 7월 6일 서울 올림픽파크텔에서 'K-축구 혁신위원회(이하 혁신위)' 출범을 공식화했다. 이번 혁신위는 최휘영 장관과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 공동위원장으로 참여한 가운데 K-축구 혁신을 위한 한시적 기구로 운영될 예정이다.

2026년 북중미월드컵은 한국 축구에 아픔이었다. 기대를 모았던 16강 진출은 고사하고, 32강행도 무산됐다. 조별리그 최종전을 패배로 마치고 다른 국가들의 결과를 지켜보는 시간은 치욕이었다. 이를 지켜본 축구 팬들의 분노도 타당했다. 홍명보 감독은 자진 사퇴를 선언했다. 대통령이 직접 나서 홍 감독과 대한축구협회를 비판하고 나섰다. 이어 주장 손흥민(LAFC)과의 갈등설과 선수단 내분설 등이 제기됐다. 대표팀 귀국장은 홍 감독을 향한 비난 섞인 고성이 가득했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

비판적인 의견과 쇄신을 원하는 목소리가 쇄도하는 상황, 새롭게 혁신위가 출발하며 한국 축구의 반등을 위해 노력할 예정이다. K-축구 거버넌스, 유소년 선수 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 대한민국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 종합적으로 논의할 예정이다. 최휘영 문체부 장관은 최근 축구 관계자 및 전문가 등을 잇달아 만나 이와 같은 인식을 공유했다.

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혁신위에는 최휘영-박지성 공동위원장을 비롯해 이영표 해설위원, 박주호 해설위원 등 축구인과 유승민 대한체육회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 국립 부경대 교수 등 체육계 관계자 및 전문가들이 참여한다.

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박지성 공동위원장은 "이번 혁신위원회를 통해 그간 현장에서 논의된 다양한 고민을 담아 대한민국 축구가 나아가야 할 방향을 함께 설계하고, 대한민국 축구가 지속 성장할 수 있는 미래를 그려나가겠다"는 의지를 밝혔다. 최휘영 공동위원장은 "신뢰받는 축구인들을 중심으로 대한민국 축구의 비전이 수립되고 현장에서 실행될 수 있도록 튼튼하게 뒷받침하겠다"고 말했다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 박지성 해설위원이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

일본도 이에 주목했다. 일본의 론스포는 4일 '한국 축구가 개혁에 나섰다'며 '박지성이 공동위원장으로 취임했다. 불길한 예감이 들었다던 한국 축구의 전설이 직접 구하기 위해 나섰다'고 전했다.

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론스포는 '2002년 한일 월드컵 4강 멤버이자, 맨유에서 활약하며 한국 축구 역사상 최고의 선수 중 한 명으로 꼽히는 박지성은 공동 위원장으로 취임했다. 위원회 설치는 월드컵을 계기로 높아진 한국 축구 개혁에 대한 요구를 반영한 것이다. 다른 위원회 위원으로는 한국 축구 역사상 최고의 왼쪽 풀백 중 한 명으로 알려져 있으며, 마찬가지로 한일 월드컵 4강 멤버인 이영표와, 가시마, 도르트문트 등에서 활약한 박주호가 포함되어 있다'고 설명했다.

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한국 축구 개혁의 발걸음에 일본마저 주목하는 상황, 이번 위원회가 보여줄 움직임은 계속해서 큰 관심을 끌 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com