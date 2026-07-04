산다라박, 39kg에 이 볼륨감 가능해?…감춰둔 '파격 반전 몸매'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 산다라박이 팬콘서트를 앞두고 군살 없는 몸매와 반전 볼륨감을 뽐내며 팬들의 시선을 사로잡았다.

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산다라박은 4일 자신의 SNS에 "팬콘 D-day 다!!! 잇츠라이브도 기대기대!!!"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 산다라박은 몸매 라인이 그대로 드러나는 옐로 컬러의 니트 원피스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다.

긴 웨이브 헤어와 내추럴한 메이크업으로 청순한 분위기를 자아낸 그는 카메라를 향해 여유로운 미소를 지으며 팬콘서트를 앞둔 설렘을 드러냈다.

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특히 깊게 파인 브이넥 디자인의 원피스를 완벽하게 소화하며 슬림한 허리와 탄탄한 몸매를 자랑했다. 여기에 볼륨감 있는 실루엣까지 더해져 눈길을 끌었다.

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앞서 자신의 몸무게가 39kg이라고 밝혀 화제를 모았던 산다라박은 이번 영상에서도 군살 하나 없는 탄탄한 몸매와 볼륨감 넘치는 라인을 과시하며 팬들의 감탄을 자아냈다.

댓글에는 "39kg 몸매가 맞나", "관리의 끝판왕", "점점 더 어려지는 것 같다", "팬콘서트가 더 기대된다" 등의 반응이 이어졌다.

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한편 산다라박은 최근 국내외를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있으며, 이날 팬콘서트와 라이브 무대를 통해 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다.

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narusi@sportschosun.com