이주승, 1억 상금 주인공.."살면서 1등 거의 없는데 정말 행복"

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이주승이 숏드라마 감독 서바이벌에서 최종 우승을 차지하며 1억 원의 상금을 거머쥐었다.

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이주승은 4일 자신의 SNS를 통해 ENA·라이프타임 예능 프로그램 디렉터스 아레나 우승 소식을 전했다. 그는 "각본과 연출, 주연까지 맡았던 '디렉터스 아레나'에서 최종 우승을 하게 됐다"며 "1억 원의 상금을 받게 돼 정말 행복하다"고 소감을 밝혔다.

함께 공개한 사진에는 우승 트로피와 상금 1억 원이 적힌 보드를 들고 환하게 웃는 모습이 담겼다. 오랜 경쟁 끝에 정상에 오른 기쁨이 고스란히 전해졌다.

이주승은 "살면서 1등을 해본 기억이 거의 없는데 이번 우승이 더욱 뜻깊다"며 "부족했던 저를 믿고 함께 작품을 완성해주신 PD님과 조감독님, 촬영감독님, 조명감독님, 윤소이 배우를 비롯한 모든 배우와 스태프 여러분께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

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이어 자신이 연출한 우승작 '살인자 윗집 그녀'의 풀버전이 공개됐다며 작품에도 많은 관심을 부탁했다.

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디렉터스 아레나는 제한된 제작 환경 속에서 숏드라마를 완성하며 연출 역량을 겨루는 감독 서바이벌 프로그램이다. 이주승은 각본부터 연출, 주연까지 직접 맡아 완성도 높은 작품을 선보였고, 배우 이유진과 최귀화 등 경쟁자들을 제치고 최종 우승을 차지하며 감독으로서의 가능성까지 인정받았다.

tokkig@sportschosun.com